Week end dell’Immacolata con il F.A.Me.

Sarà un week end dell’Immacolata all’insegna del Festival Appennino Mediterraneo che con ben 4 appuntamenti in tre giorni arricchisce e consolida la sua offerta culturale e artistica in Basilicata.

Dal 6 all’8 dicembre, infatti, saranno interessati dal F.A.Me. i comuni di Sant’Arcangelo, Grumento Nova, San Costantino Albanese e Armento.

Primo appuntamento vede in scena anche un nome noto della musica e del teatro italiano, al Polifunzionale di San Brancato a Sant’Arcangelo, sarà in scena “Passioni Ribelli”, uno spettacolo con la partecipazione di Katia Ricciarelli, impegnata nella recitazione di brani della letteratura femminile mondiale, accompagnata dal trio composto da Oscar Bellomo e Gianvito Pulzone alle chitarre e Giovanna D’Amato al violoncello. Appuntamento è alle ore 18.30.

Due eventi saranno poi in scena sabato 7 dicembre. A Grumento Nova sarà ancora una volta ilsalone dello storico Castello Sanseverino ad ospitare la tappa del Festival, che porta sul palco lo spettacolo “Partenope Suite”, omaggio alla cultura napoletana tradizionale e contemporanea. Inizio alle ore 21.00.

A San Costantino Albanese, alle ore 18.30, l’appuntamento è con il coro gospel “Voices’ Power”, nello spettacolo “Revelation”, che apre anche il cartellone verso il Natale del paese arbëresh del Pollino. Il concerto si terrà nella suggestiva cornice della Chiesa di San Costantino il Grande, una delle più belle fra quelle greco-bizantine d’Italia, arricchita dalle icone bizantine e da splendidi affreschi.

Il week end si conclude proprio domenica 8 dicembre, giorno della Festa dell’Immacolata, in un altro dei comuni più piccoli della regione, ad Armento, secondo la filosofia di Fondazione Appennino, che con l’offerta cultuale e artistica del Festival dedica grande attenzione alle piccole comunità locali. E sarà l’occasione, anche qui, per proiettarsi verso le festività, con lo spettacolo “Incanti di Natale” che vede in scena il trio composto da Pina Lobosco al violino, dalla voce di Eleonora Catalani e Paola Cammarota al pianoforte. L’evento è alla sala consiliare alle ore 18.00.

Ideato e realizzato da Fondazione Appennino, riconosciuto e sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Provincia di Matera, comuni che ospitano gli eventi e partner privati, il Festival Appennino Mediterraneo – F.A.Me. si pone il principale obiettivo di portare offerta artistica e culturale dal vivo nei mesi autunnali che vanno dalla chiusura dell’estate agli inizi dell’inverno, in quei luoghi, paesi interni della Basilicata, che proprio in questo periodo vivono lo spegnersi dei riflettori di agosto ed il ritorno alle realtà quotidiane.