APT BASILICATA, OFFERTA TURISTICA LUCANA SEMPRE PIÙ SUI MERCATI ESTERI

Un piano di promozione dedicato ai mercati esteri, con una dotazione di 1,5 milioni di euro deliberata dalla Giunta nell’ambito del programma “Basilicata, turismo tutto l’anno”.

È questo il nuovo strumento, finanziato dall’FSC, predisposto e avviato già da alcuni mesi da APT Basilicata per promuovere l’offerta turistica lucana nei mercati esteri.

Gli esiti delle iniziative realizzate durante il periodo Covid, infatti, attestati dai numeri del 2022 e ancor di più da quelli provvisori dei primi sette mesi del 2023 (+38% rispetto allo stesso periodo del 2019), hanno certificato l’importanza dei viaggiatori stranieri nell’economia turistica regionale.

“Proprio per questo – afferma il direttore APT Antonio Nicoletti – oggi l’Agenzia di Promozione Territoriale è più che mai impegnata nell’attuazione delle iniziative dedicate ai mercati obiettivo come Francia, USA, Regno Unito, Germania, e a quelli cosiddetti di scouting come ad esempio il Giappone”.

In questi giorni si sta svolgendo una missione negli Stati di New York e del New Jersey, per incontrare quasi un centinaio di selezionati operatori, interessati al mercato italiano, oltre ai partner di progetti e iniziative specifiche. Tra queste iniziative, rientra l’edizione newyorkese di Travel#, l’evento-conferenza itinerante nato nel 2019 per approfondire gli scenari futuri dell’industria del turismo.

#incomparableitaly è l’hashtag scelto per questa nuova tappa, in calendario martedì 26 settembre e che coinvolgerà i più autorevoli buyer del mercato USA (agenti di viaggio, tour operator e wedding planner), già esperti e fan della destinazione Italia.

Altre attività porteranno il team APT a incontrare giornalisti e buyer selezionati da ENIT USA, interessati a nuove destinazioni sul territorio italiano.

Tra i progetti in corso di attuazione, uno in particolare vede coinvolta la New York University, School of Professional Studies, per la predisposizione di contenuti artistici e multimediali dedicati al mercato statunitense.

Sempre in questi giorni, con il maestro presepista Franco Artese, si sta concretizzando una nuova opportunità di promozione mediante il tradizionale “presepe lucano”, che sarà istallato nella parrocchia simbolo della presenza italiana nella Grande Mela, Our Lady of Pompei, oggi gestita da un parroco lucano, don Luigi Portarulo.

Ai primi di ottobre, invece, la Basilicata sarà protagonista alla FIT di Buenos Aires, la Fiera internazionale del turismo del Sud America. In questa edizione della FIT, uno dei più importanti appuntamenti per il mondo del viaggio, l’Italia sarà il Paese ospite d’onore e sarà rappresentata solo da due regioni, la Basilicata e la Sicilia.

La presenza nel Paese dove c’è il maggior numero di italo-discendenti, sarà pertanto una straordinaria occasione per presentare la seconda edizione di Roots-in, la borsa internazionale del turismo delle origini, in programma a Matera il 20 e 21 novembre.

Quasi contemporaneamente la Basilicata sarà presente anche all’IFTM di Parigi, un salone multi-target che copre tutti i segmenti di viaggio: leisure, business, MICE, group & digital.

Alla fine di ottobre, invece, la Basilicata sarà presente al Tourism Expo Japan, quest’anno in programma a Osaka. Per supportare gli operatori turistici lucani interessati a questo mercato e per esplorare in modo più consapevole le esigenze di questi viaggiatori, l’APT si è dotata del supporto di una corrispondente dal mercato giapponese, specializzata nell’outgoing verso l’Italia.

Inoltre, si sta realizzando una versione in lingua giapponese del sito basilicataturistica.it, oltre ad alcuni materiali editoriali.

La promozione in Giappone viaggerà anche attraverso un video, in cui musicisti giapponesi suonano in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione. Oltre che online, il video verrà proiettato al Tourism Expo Japan e in alcuni concerti organizzati in varie località del Giappone dall’Associazione FaDiesis e dalla fondazione EuJapan fest.

L’attività dedicata ai mercati internazionali proseguirà a novembre al WTM di Londra e a dicembre nuovamente in Francia all’ILTM di Cannes.