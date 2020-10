Giornate FAI d’Autunno 2020 nei musei e nei luoghi della cultura Mibact della Basilicata

Anche in questa particolare e non facile edizione della Giornate FAI d’Autunno 2020, segnata dalla grande preoccupazione per la ripresa del Covid 19, la Direzione Regionale Musei Basilicata non ha fatto mancare la propria adesione istituzionale, supportando i volontari del Fai nell’attività di visite guidare e promozione di eventi culturali che si terranno Sabato 17 e Domenica 18 ottobre prossimineimusei e i luoghi della cultura della rete museale MiBACT Basilicata: Palazzo Lanfranchi e Palazzo Ducale di Tricarico, in provincia di Matera; il Museo Archeologico Nazionale della Basilicata Dinu Adamesteanu, il Museo Archeologico di Muro Lucano e Palazzo De Lieto – Pinacoteca Angelo Brando di Maratea, in provincia di Potenza.

L’ingresso ai musei avverrà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid 19, con obbligo di mascherina e distanziamento fisico.

Prenotare le visite guidate sul sito del FAI:

https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/

Programma

Matera, Museo di Palazzo Lanfranchi

Gli Ipogei di Palazzo Lanfranchi e il telero Lucania ‘61 di Carlo Levi.

Sabato ore 10.00 – 13.00 / 16.00 – 18.30

Domenica ore10.00 – 13.00 / 16.00 – 18.30

Visite guidate ogni 30 minuti [alle ore 12.00 e alle 16.30 in lingua inglese].

A cura di Silvia Padula e del Personale Ales del museo: Teresa Alberico, Anna Bitetti, Mariangela Caruso, Federica Certa,Teodoro Comanda, Martina De Lutio, Roberta Giuliani, Silvia Martina, Nausica Matarazzo, Fabio Schiuma, Rocco Smaldone.

Tricarico, Palazzo Ducale

Sabato ore9.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00

Domenica ore9.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00

Visite guidate ogni ora per gruppi di max 10 persone, a cura della Direttrice del museo Antonella Carbone e Antonella Troilo.

Potenza, Museo Archeologico Nazionale della Basilicata Dinu Adamesteanu

Sabato ore 15.30 – 19.30

Domenica ore 10.30 – 13.30 / 15.30 – 18.30

Visite guidate ogni ora [previsti n. 2 gruppi, max 10 persone] su prenotazione in entrambe le giornate a cura dei volontari FAI apprendisti Ciceroni dell’I.I.S. “Da Vinci – Nitti” di Potenza.

Muro Lucano, Museo Archeologico Nazionale

Domenica ore 10.00 – 18.00 [Visite sospese dalle ore 13.00 alle 15.00] Orari di inizio visite: 10.30 – 11.30 – 15.30 – 16.30. Max 15 persone ogni turno.

Maratea, Palazzo de Lieto – Pinacoteca Angelo Brando

Sabato ore 16.00 – 19.00

Domenica 18 ore 10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00

Apertura straordinaria della pinacoteca e visite guidate ogni ora. Gruppi max 10 persone.