IL COMUNE DI SENISE OSPITERÀ IL CAMPO SCUOLA DELLA SIPEM

Quest’anno si terrà a Senise (PZ) il Campo Scuola della Società Italiana Psicologia dell’Emergenza Social Support (SIPEM SoS) nelle giornate del 22-23-24 settembre 2023.

L’iniziativa, giunta alla sua 2° edizione coinvolgerà psicologi e psicoterapeuti esperti in Psicologia dell’emergenza provenienti da ben 11 sezioni SIPEM SoS delle 16 presenti sul territorio nazionale.

All’interno del Campo Scuola sarà realizzata un’esercitazione che coinvolgerà gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo Sinisgalli” di Senise.

L’attività prevista intende simulare lo scenario che si verifica in seguito ad un’emergenza sismica per un terremoto.

Questo progetto è stato accolto con molto interesse dall’amministrazione comunale di Senise, particolarmente dal Sindaco Giuseppe Castronuovo e dal Consigliere con delega alla Protezione Civile Alessandro Falcone, i quali si sono messi prontamente a disposizione della SIPEM SoS Basilicata, sezione organizzatrice dell’iniziativa per garantire la buona riuscita della iniziativa.

La Prof.ssa Rosa Schettini – Dirigente scolastica dell’I.S.I.S “Leonardo Sinisgalli” ha ritenuto l’esercitazione programmata per il mattino del 23 settembre 2023, un ottimo strumento per crescere come comunità e per promuovere maggiore consapevolezza rispetto alle azioni da adottare in caso di sisma.

Non ci saranno solo gli psicologi dell’emergenza, saranno diversi gli “attori” presenti sullo scenario. Parteciperanno i Vigili del Fuoco di Lauria, i volontari delle seguenti ODv di Protezione Civile: Protezione Civile del Gruppo Lucano di Senise, Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine Di Malta (Acismom), Gli angeli del Soccorso di Trani.

L’apertura dei lavori si terrà venerdì 22 settembre 2023 alle ore 17 presso Palazzo San Francesco di Senise.

Saluti istituzionali

Giuseppe Castronuovo – Sindaco Di Senise

Mario Polese – Vicepresidente Del Consiglio Regionale Della Basilicata

Prof.Ssa Rosa Schettini – Dirigente Scolastica I.S.I.S “Leonardo Sinisgalli”

Dott. Roberto Ferri – Presidente Sipem Sos Federazione

Interverranno

Dott. Michele Campanaro – Prefettura Di Potenza

Gen. Giuseppe Ferrari – Questura Di Potenza

Carabinieri Comando Compagnia Territoriale E Stazione Forestale Senise

Ing. Saverio Laurenza – Comando Vigili Del Fuoco Prov. Potenza

Protezione Civile Della Regione Basilicata

Modera

Dott.Ssa Juliana Tamburini – Presidente SiIPEM Sos Basilicata

Partner dell’evento:

Radio Senise Centrale