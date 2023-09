Di Lena (Azione): Ottimo avvio da Matera per la festa regionale di Azione Basilicata

“Grande soddisfazione per il successo della prima tappa di “Più libera, più forte”, la festa regionale di Azione Basilicata che si è svolta sabato 16 a Matera, alla presenza della portavoce nazionale di Azione, la senatrice Mariastella Gelmini”. Così dichiara Uccio Di Lena, commissario cittadino di Azione Matera, che aggiunge: “Questa prima giornata è stata caratterizzata da visite in città e presso importanti realtà innovative del tessuto imprenditoriale cittadino, nonché da profonde riflessioni sul passato, presente e futuro di Matera e della regione Basilicata. Il filo conduttore che ha guidato i nostri lavori è stato il senso di comunità, partecipazione e programmazione, muovendo le nostre analisi dal grande successo di Matera Basilicata 2019 che i nostri cittadini considerano ancora un modello consolidato virtuoso e che deve ispirarci per le prossime sfide elettorali”.

“Matera – continua Di Lena – vuole contribuire a determinare una nuova fase per la Basilicata. Lo vuole fare con le sue intelligenze, con i talenti, con la creatività e con le migliori esperienze di governo che negli anni hanno dimostrato di saper affrontare sfide e complessità. Azione Matera vuole essere parte di questa nuova stagione che si apre in Basilicata. Le regionali del 2024, ma anche le europee, saranno un importante spartiacque che determinerà quali saranno le prospettive della regione e della nostra città”.

“Desidero ringraziare di cuore – conclude il commissario cittadino – tutte le azioniste e gli azionisti di Matera e della Basilicata per la loro partecipazione, così come la senatrice Gelmini e i dirigenti regionali che hanno dimostrato fiducia nel nostro impegno e nella nostra visione.”