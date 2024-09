Prima festa regionale della Lega Basilicata a Venosa

“Autonomia, identità, libertà. A difesa dell’Italia!”. È lo slogan che accompagnerà la prima festa della Lega Basilicata, il 28 e 29 settembre a Venosa. Per presentare l’evento, è stata convocata una conferenza stampa che si terrà mercoledì 25 settembre, alle 11, nella sede della Lega a Potenza, in via Capitini.

Quanto al programma degli eventi, sabato 28, nella Tenuta Lagala, saranno organizzati tavoli programmatici su risorse energetiche, agricoltura, welfare e connessioni tecnologiche e infrastrutturali. In serata, spazio all’intrattenimento.

Domenica 29, alle 10.30, incontro con il sen. Roberto Marti, l’on. Roberto Vannacci e il sen. Claudio Durigon. Introdurrà il commissario regionale della Lega, Pasquale Pepe, e coordinerà i lavori la scrittrice Francesca Totolo.

“Mercoledì – ha commentato Pepe – forniremo tutti i dettagli ai media. Sarà un programma di qualità, con relatori di prestigio.

È la testimonianza che la Lega punta sulla nostra regione come laboratorio di politiche di prossimità che sappiano interpretare le indicazioni del nostro partito per lo sviluppo dei territori, in base alle loro specifiche vocazioni e identità produttive”.