Le domeniche di Ottobre all’Osservatorio Avifaunistico di Senise.

Senise è il paese dove si produce il peperone simbolo della Basilicata prodotto a marchio Igp, che diventa “Crusco”.

Nelle domeniche di Ottobre 2023 nell’Oasi naturale dell’Osservatorio nel Parco Nazionale del Pollino, in armonia con il ritmo della natura, si esalterà il Peperone di Senise Igp in ogni suo aspetto storico, culturale e gastronomico.

Dopo la visita ai Sentieri dell’Oasi, alla mostra fotografica sulla costruzione della Diga in terra battuta più grande d’Europa, al Sentiero del Poeta dedicato alla poesia lucana, si partecipa alla preparazione delle famose “Serte”- collane- con spiegazione e curiosità, descrizione e preparazione dei numerosi piatti a base di peperone nell’area ristoro dell’Osservatorio per vivere il peperone a tavola, con pranzo a buffet all’aperto in apposita area pic-nic.

Troverete un’ambientazione agricola di una masseria con Casa Contadina e animali, Nonne Senisesi che raccontano in dialetto locale esperienze di vita vissuta, sfornano pane, preparano pasta fresca, cucinano ricette antiche e realizzano insieme a voi le “serte” (collane), e ancora Musica Folkloristica di brani che raccontano momenti di vita quotidiana, il peperone accompagnato dal vasto paniere dei prodotti tipici lucani in un Rural Cooking … possibilità di acquistare i Peperoni di Senise in tutte le forme dal prodotto fresco ai prodotti derivati.

Conoscere la storia del Peperone di Senise IGP,

*Come si presenta, dove e come si produce, caratteristiche nutrizionali.

*Coltivazione prima e dopo la costruzione della Diga di Montecotugno -50 anni dall’invaso.

*In cucina accompagnato da tantissimi altri prodotti.

*I “Foraterra” Contadini produttori.

Per informazioni contattare il numero 333.3954002.