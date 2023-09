Calcio: Risultati campionato di Eccellenza e Promozione lucana

Nel campionato di Eccellenza nelle gare disputate questo pomeriggio spicca la vittoria interna del Francavilla cotro il Paternicum per 4 reti a 2, secca vittoria del Lavello sul campo del Policoro per 4-0, pareggio per 3-3 tra il San Cataldo e Marconia. Di seguito tutti i risultati del secondo turno del campionato:

Eccellenza

ANGELO CRISTOFARO- TRICARICO 0-3

BRIENZA CALCIO- CITTÀ DEI SASSI MATERA 0-1

CALCIO SAN CATALDO- ELETTRA MARCONIA 3-3

FERRANDINA 17890-SANTARCANGIOLESE 3-1

FRANCAVILLA SSD ARL-PATERNICUM 4-2

MOLITERNO-C. S. VULTUR 1921 1-0

POLICORO CALCIO-LAVELLO 0-4

POMARICO-ORAZIANA VENOSA 1-2

Promozione

AS MELFI 1929-VIRIBUS POTENZA 5-1