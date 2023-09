Dal 21 al 24 settembre sulla costa jonica lucana il Trofeo Coni

La conferenza stampa di presentazione del Trofeo Coni 2023 – in programma sulla costa jonica lucana dal 21 al 24 settembre – si terrà lunedì 18 settembre, alle ore 10.30, a Potenza, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della giunta regionale specificando che “la manifestazione sportiva di carattere nazionale si rivolge agli atleti di fascia d’età 10-14 anni e persegue lo scopo di valorizzare l’attività sportiva giovanile. Per la prima volta in Basilicata, le ‘mini-olimpiadi’ sono sostenute dalla Regione Basilicata, dal Coni Comitato Regionale Basilicata e dai Comuni ospitanti”. All’incontro con la stampa “interverrà il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il presidente del Comitato regionale Coni Basilicata, Leopoldo Desiderio, e il Supervisor Event Trofeo Coni 2023, Marcello Brienza.