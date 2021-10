Il Real Senise sconfitto dal Melfi in casa per 2-0

Finisce con la vittoria del Melfi sul Real Senise la gara valevole per la settima giornata del campionato di Eccellenza Lucana che si è disputata questo pomeriggio al ” G.Rossi”di Senise.

La prima frazione del match è stata a ritmti abbastanza alti da parte delle due formazioni , ma con il Melfi che ha avuto il controllo ma senza concretizzare le tante occasioni create, con Quarta, Sindic e Jawara.

I primi due hanno debuttato proprio oggi, giocando una buona partita.

Il Real Senise ha giocato sfruttando le ripartenze, ma in varie occasioni è stata brava la difesa del Melfi che ha tenuto bene.

Il secondo tempo inizia malissimo per il Real Senise che resta subito in 10 per doppio giallo di De Martino. Dopo il rosso il Melfi si fa pericoloso in due occassioni con Luka Sindic su calcio piazzato, entrambe non concretizzate.

Il Real Senise con l’uomo in meno non si scoraggia e cerca di creare qualche azione , ma con poca lucidità da parte degli attaccanti.

Al 14° Luka Sindic va vicinissimo alla rete del vantaggio con un destro al volo che sfiora il palo. Il match si sblocca al 18° con Quarta, al debutto ufficiale con i gialloverde. Melfi che si porta sull’1-0 .

Suriano si rende pericoloso al 27°, solo in area sinnica calcia ma è bravo l’estremo difensore a respingere in angolo, al 28° sulla battuta del calcio d’angolo Suriano non sbaglia, colpisce di testa e chiudere la partita facendo 2-0. Assist di Sindic dalla bandierina.

I padroni di casa provano ad accorciare con un tiro piazzato battuto da Lavecchia ma la palla è troppo debole e finisce tra le braccia del portiere ospite.

Dopo il 35° calo il Melfi per la stanchezza e con il Real Senise che ha creato qualche pericolo. Chiusura del match con l’ammonimeto del mister Logarzo per proteste.

Il Melfi con i tre punti di oggi sale in classifica al 4° posto a quota 13, mentre il Real Senise resta alla posizione 7^ con 11 punti assieme al Pomarico.