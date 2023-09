Calcio, le partite del weekend , le squadre lucane di serie C e serie D giocheranno domani

In campo domenica sera le due squadre lucane di Serie C, per la terza giornata di campionato. Il Potenza ospiterà il Monopoli. Nel match in casa al Viviani, gli uomini di mister Alberto Colombo – a quota tre punti in classifica – vogliono subito dimenticare la sconfitta subita a Latina nel turno precedente. Intanto, la società ha comunicato l’acquisto di Salvatore Monaco: il difensore classe ’92 si è legato al Potenza con un contratto fino al 30 giugno 2025.

Sfida in trasferta per il Picerno. A Catania, la formazione allenata da Emilio Longo punta a mantenere l’imbattibilità, con quattro punti conquistati nelle prime due partite: la vittoria nell’esordio a Francavilla e il pareggio al Curcio con il Taranto.

Domenica sarà anche giorno d’esordio casalingo per entrambe le lucane che militano nel campionato si Serie D.

Il Rotonda ospiterà il gravina. I “lupi del Pollino” vengono da un buon inizio di stagione, col passaggio di turno in coppa e la vittoria in campionato sul campo del Casarano.

Il Matera invece contro l’Angri è in cerca del primo successo stagionale, con mister Luigi Panarelli che siederà per la prima volta sulla panchina dello Stadio XXI Settembre. I Materani attivi sul mercato, con il ritorno nella città dei sassi del difensore Fabio Delvino, nel settore giovanile ai tempi dell’ultima serie C.

Nei campionati regionali, (Eccellenza) prima gara casalinga per il Francavilla che dopo l’esordio vincente contro il Tricarico ospita il Paternicum. Il Lavello sarà impegnato nella difficile trasferda contro il Policoro. La Santarcangiolese dopo il pari casalingo di domenica scorsa , fa visita a Ferrandina.

Questo il programma delle gare di domani in Eccellenza e Promozione:

Eccellenza

ANGELO CRISTOFARO- TRICARICO

BRIENZA CALCIO- CITTÀ DEI SASSI MATERA

CALCIO SAN CATALDO- ELETTRA MARCONIA

FERRANDINA 17890-SANTARCANGIOLESE

FRANCAVILLA SSD ARL-PATERNICUM

MOLITERNO-C. S. VULTUR 1921

POLICORO CALCIO-LAVELLO

POMARICO-ORAZIANA VENOSA

Promozione

AS MELFI 1929-VIRIBUS POTENZA