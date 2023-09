Potenza, il programma delle gare dalla 6ª all’11ª giornata del campionato e Coppa Italia

La Lega Pro ha diramato il programma delle gare di Serie C Now 2023/24 dalla 6a alla 11a giornata di andata. Le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive.

Di seguito gli impegni che interessano il Potenza Calcio: 6a giornata – Sabato 30 settembre (ore 18.30) POTENZA – Monterosi Tuscia 7a giornata – Lunedì 9 ottobre (ore 20.45) Avellino – POTENZA 8a giornata – Lunedì 16 ottobre (ore 20.30) POTENZA – Turris 9a giornata – Sabato 21 ottobre (ore 18.30) Giugliano – POTENZA 10a giornata – Giovedì 26 ottobre (ore 20.45) POTENZA – Sorrento 11a giornata – Lunedì 30 ottobre (ore 20.45) Benevento – POTENZA Coppa Italia Serie C: Potenza Calcio affronta la Juve Stabia La Lega Pro ha reso noto la composizione dei raggruppamenti del primo e secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2023-24. Il Potenza Calcio, inserito nel Gruppo 4, nel primo turno eliminatorio affronterà in trasferta la Juve Stabia. La vincente affronterà nel secondo turno (Gruppo D) la vincente di Turris – Audace Cerignola. Le gare del primo turno saranno programmate nella giornata di martedì 3 ottobre 2023, mercoledì 4 ottobre 2023 e giovedì 5 ottobre 2023 anche in relazione alla programmazione del Campionato Serie C NOW. Modalità di svolgimento Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore.