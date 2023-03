Futsal Senise, Iacovino: ‘ possiamo battere il Pisticci se giochiamo come sappiamo’

Pian piano il Futsal Senise si sta ricompattando grazie al rientro dei tanti infortunati avuti nelle scorse settimane. Dopo la buona prova al cospetto del fortissimo Sammichele per i bianconeri lucani è tempo di derby con il Pisticci: una gara da non sottovalutare come conferma il Dirigente Vito Iacovino:

“Con il Sammichele siamo stati protagonisti di un’ottima prestazione nonostante avessimo ancora qualche assenza. Questa è arrivata al cospetto di una squadra di un certo livello”.

Come procede la settimana?:

“Abbiamo recuperato quasi tutti gli effettivi e dovremmo essere quasi al completo. Mancherà Capalbo che ancora non è al top della forma. Ci avviciniamo alla sfida con il Pisticci con il solo pensiero dei tre punti”.

Parliamo del Pisticci…:

“Questa formazione è allenata da un bravo tecnico: sicuramente, possono crearci dei problemi ma se giochiamo come vogliamo e come sappiamo possiamo vincere questo derby”.

Cosa è mancato al Futsal Senise?:

“A parte i tanti infortunati e i vari squalificati ci siamo, tutti, un po’ cullati visto l’obiettivo raggiunto in anticipo. Un po’ tutti, anche la dirigenza, abbiamo mollato”.

Terza salvezza consecutiva grazie ad un grande lavoro societario e tecnico:

“Siamo contenti per quello che stiamo facendo. Siamo felici dello staff tecnico e dei ragazzi che abbiamo oltre che degli sponsor che ci aiutano tantissimo al quale va soltanto detto grazie. Per tre anni abbiamo salvato la squadra, squadra che fa parte di un paesino con la totale assenza dell’Amministrazione Comunale. Al momento non sappiamo, ancora, se nella prossima stagione potremo giocare a Senise: è assurdo perché gli sponsor e i nostri tifosi meritano di godersi la propria squadra a casa propria”.