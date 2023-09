Cicala: Verso la nomina del Presidente del Parco del Vulture

“C’è tutta l’intenzione di arrivare all’obiettivo in maniera decisa e con equilibrio per dare al Parco Naturale Regionale del Vulture un nuovo Presidente. Il territorio aspetta una risposta ed è un atto di responsabilità non disattendere questa aspettativa”.

Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, che, questa mattina, ha ricevuto il presidente della Comunità del Parco, Giuseppe Maglione, sindaco di Melfi e il Vicepresidente del Parco, Biagio Cristofaro, sindaco di Rapolla.

Un dialogo e un confronto per fissare dei punti precisi sui tempi e sulla procedura che porteranno alla nomina di un nuovo Presidente.

“L’incontro ha – sottolineato Cicala – è stato proficuo, nel totale rispetto dei ruoli. Mi preme rimarcare che l’attività della Comunità del Parco è andata avanti in maniera puntuale, tanto è stato fatto, ma è chiaro che c’è ancora molto lavoro da fare.

L’Assise regionale sta seguendo l’iter necessario, nel rispetto della norma, affinché il buon andamento dei lavori arrivi a una rapida conclusione. La Comunità del Parco si è impegnata a fornire la rosa dei nomi entro la data dell’11 settembre”.

“Il prossimo appuntamento regionale sull’argomento – ha precisato Cicala – sarà il 12 settembre in prima Commissione che vaglierà le nomine dei potenziali candidati alla Presidenza selezionate dalla Comunità del Parco.

La rosa di nominativi sarà portata, poi, in votazione alla prossima Assise regionale, che si riunirà in seduta straordinaria il prossimo 15 settembre”.

“Sono sempre più convinto – ha concluso il presidente Cicala – che il Parco debba avere presto una guida che assicuri un buon governo e prospettive innovative e competitive, integrato con le necessità del territorio e al passo con i modelli di sviluppo più all’avanguardia”.