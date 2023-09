Acquedotto lucano S.p.A: Avviamento a selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 10 (dieci) unità lavorative

Avviamento a selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 10 (dieci) unità lavorative con la qualifica di Fontaniere/Addetto al servizio idrico integrato presso l’Acquedotto lucano S.p.A . Sedi di Bella, Muro, Marconia, Policoro, Matera, Tricarico, Melfi, Venosa, Genzano, Potenza e Senise.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere ricevuta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul sito istituzionale dell’ARLAB, debitamente compilata e firmata in originale. utilizzando esclusivamente il modello unito allo stesso Avviso. I candidati, a pena di esclusione, devono presentare la domanda compilata e sottoscritta, entro la data di scadenza stabilita, con una delle seguenti modalità: – inviata a mezzo Raccomandata A.R. all’indirizzo del Centro per l’Impiego o sub Centro della regione Basilicata (i cui riferimenti sono elencati in calce al presente Avviso) di iscrizione del candidato, allegando copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità;

oppure – inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Centro per l’Impiego o Sub- Centro per l’Impiego della regione Basilicata (i cui riferimenti sono elencati in calce al presente Avviso) di iscrizione del candidato.

Per maggiorni informazioni consulta l’avviso pubblico allegato

AVVISO PUBBLICO

Schema di Domanda (pdf)

Schema di Domanda (doc)