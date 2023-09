Rientro a scuola, controllo dei vaccini e check list dei compiti

Un check-up dal pediatra, se il bimbo non ci va da qualche tempo, così come il controllo delle vaccinazioni necessarie.

Oltre a questo, l’attenzione a un sonno che sia sufficiente in base all’età, a un’attività fisica adeguata, a una colazione nutriente che contenga proteine e a un ambiente in cui fare i compiti che sia abbastanza spazioso, comunichi serenità e sia congegnato per evitare le distrazioni.

Ecco alcune cose da prevedere in vista del rientro a scuola secondo l’American Academy of Pediatrics (Aap).

I pediatri americani suggeriscono inoltre di stabilire una regola in casa secondo la quale TV e device rimangano spenti durante i compiti.

Alcuni bambini hanno bisogno poi di ulteriore aiuto per organizzare i compiti. Liste di verifica delle cose fatte, un timer e la supervisione dei genitori possono aiutare a superare i problemi relativi ai compiti.

Inoltre, il momento dell’imminente rientro a scuola è quello ideale secondo l’American Academy of Pediatrics per avviare conversazioni con i propri figli su come utilizzare al meglio i social media, in modo che il loro uso non diventi problematico.

Oltre a questo, importante è rendere sicuri i ragazzi di poter discutere in vista del nuovo anno scolastico di questioni difficili, in una sorta di ‘zona di sicurezza’ priva di giudizi.

“È comune che i bambini abbiano un po’ di nervosismo nei primi giorni di ritorno a scuola o in classe con un nuovo insegnante o compagni di classe -rileva Sara Bode, presidente dell’AAP Council on School Health -e questo può accadere a qualsiasi età.

Le famiglie possono rassicurare i propri figli suo fatto che anche gli altri si sentono allo stesso modo. È utile chiedere ai propri figli di cosa sono preoccupati e aiutarli a risolvere i problemi per padroneggiare la nuova situazione”.

