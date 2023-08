GALELLA: RICAPITOLIAMO LA QUESTIONE DEL BIKE SHARING

“Ricapitoliamo definitivamente la questione del bike sharing:

1 il finanziamento è stato perso perché non è stato approvato nessun progetto nel tempo utile disponibile;

2 nella Giunta convocata all’ultimo secondo di venerdì, senza comunicare l’oggetto della Giunta e senza aver inviato e condiviso alcun documento io ero presente nonostante fossi in ferie;

3 nel corso della Giunta del venerdì, il provvedimento non è stato approvato perché altri assessori, e non io, hanno sollevato dei dubbi sulla legittimità del finanziamento diretto ad un progetto Fal;

4 nel corso della stessa Giunta del venerdì, altri assessori, non io, hanno sollevato dubbi sul fatto che il termine del venerdì stesso, indicato dall’assessore Merra come termine perentorio fosse invece ordinatorio e che di conseguenza la Giunta si potesse aggiornare per dare la possibilità agli uffici di approfondire i termini dell’affidamento;

5 anziché una settimana dopo, così come concordato al termine della Giunta, è stata convocata in poche ore, una nuova Giunta, il lunedì successivo alle ore 17.00 perché secondo l’assessore Merra il termine era perentorio;

6 nella Giunta del lunedì ero presente ma non si è raggiunto il numero legale.

Per questi semplici motivi, io non ho assolutamente nessuna responsabilità sulla perdita dei fondi per il bike sharing.

Chiunque sostiene che io abbia qualsiasi responsabilità sostiene semplicemente il falso.

Al termine della Giunta del venerdì dopo la decisione dell’aggiornamento, ho chiesto all’assessore Merra, visto l’aggiornamento della Giunta per i motivi su detti, di approfondire nel frattempo con le Fal se il progetto sperimentale potesse essere allargato anche su Potenza”.

Così l’assessore regionale alle Politiche agricole, Alessandro Galella