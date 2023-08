BASILICATA CASA COMUNE NOMINATO PORTAVOCE LINDO MONACO

Riceviamo e pubblichiamo quanto segue:

L’obiettivo di una casa comune aperta a quanti vogliano contribuire alla costruzione di un futuro di bene per la nostra Regione prosegue: nasce ufficialmente Basilicata Casa Comune.

Si è riunito, infatti, in Policoro (MT), il comitato costituente dell’Associazione per definire il percorso di diffusione territoriale del soggetto politico, nominare il portavoce (individuato nella persona di Lindo Monaco) e fissare le aree programmatiche e tematiche di approfondimento.

I soci fondatori di Basilicata Casa Comune, in piena continuità con il percorso vissuto dai fedeli laici di Basilicata in questi ultimi anni, sentono il dovere di fare un passo avanti e di coinvolgersi nello spazio pubblico per pensare e organizzare, insieme a quanti vorranno farsi compagni di cammino, lo sviluppo integrale della nostra Basilicata.

A fondamento del percorso culturale e politico intrapreso e sulla scorta dell’eredità valoriale dei tavoli di ascolto e confronto si pongono linee operative declinabili in tre parole chiave: stile, metodo e contenuti; elementi essenziali da cui muovere al fine di porre le basi per un radicale cambio di paradigma.

Lo stile: quello della trasparenza, dell’ascolto dei territori, del confronto democratico, del dialogo e dell’incontro.

Il metodo: l’elaborazione, attraverso il contributo di tutti e ciascuno, di un modello di confronto e di sintesi lineare e rigoroso.

Il contenuto: uno sguardo di insieme capace di produrre una visione concreta di futuro in ordine allo sviluppo della nostra Regione.

Gli amici di Basilicata Casa Comune, avendo intercettato il grave disagio espresso da larghi strati della società lucana, frutto anche dell’assenza di visione e di programmazione, sentono di prendere sul serio l’invito a “mettersi all’opera” richiamato nel documento “Segni di speranza – costruttori di futuro”.

Si avverte la necessità di ridare speranza ai lucani e, tra loro, ai tanti giovani, spesso, purtroppo,

costretti a partire per provare a realizzare altrove il desiderio legittimo di un futuro migliore.

C’è bisogno di discontinuità!

C’è bisogno di un cambiamento che Basilicata Casa Comune vuole far partire dal basso, dal quotidiano, dalle case dei cittadini lucani, dal senso di partecipazione sociale; un cambiamento da coltivare nel terreno della responsabilità e da costruire nello spazio pubblico della comunità lucana.

Dinanzi alle esigenze di una società, oggi, ferita e disillusa, Basilicata Casa Comune, con l’obiettivo di assicurare scenari di concreto sviluppo per la nostra Terra, fa appello a quanti immaginano di poter dare un contributo fattivo a questo inedito progetto di impegno politico: lavorare insieme anche per riavvicinare i tanti (troppi) lucani che, sfiduciati, hanno smarrito il senso alto dell’esercizio del diritto-dovere del voto.