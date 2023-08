Incidente stradale sulla ex SS 271 periferia di Matera

Ennesimo incidente sulle strade lucane. Nel pomeriggio di ieri, verso le 18.30 un uomo di 37 anni ha perso il controllo dell’auto su cui stava viaggiando insieme a una donna di 24 anni, incinta. Entrambi sono di origine albanese e residenti a Bologna.

Lo schianto è avvenuto in contrada Serra d’Alto a Matera, sulla ex SS 271. Non sono state coinvolte altre vetture.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118, la Polizia Stradale e la Polizia Locale. L’uomo e la donna sono stati trasportati all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera per accertamenti.