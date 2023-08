Per sollecitare interventi sulla ex Statale 92 raccolte 700 firme

A Terranova di Pollino i cittadini hanno raccolto oltre 700 , tra residenti e no, sottoscritto una petizione contro il dissesto stradale dell’ex Statale 92, passata in gestione alla Provincia di Potenza, e per sollecitare interventi immediati di ripristino.

Si tratta di un’arteria fondamentale per la viabilità del territorio che collega il paese con la Sinnica e con l’ Autostrada e che da anni, tra frane, crepe e smottamenti, versa in totale stato di abbandono.

Ora le firme, raccolte grazie alla petizione lanciata da Vincenzo Lufrano e Giuseppe Ciancia, due cittadini del posto, sono state inviate al Presidente della Provincia, al Sindaco di Terranova, al Prefetto di Potenza, al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Regione. Chiedendo che si intervenga con urgenza, per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza dei cittadini.