Forastiere Calcio Story – Correva la stagione 1985-86: il Senise in Interregionale

Negli anni ’80 a dominare il calcio sul fiume Sinni e l’area sud della basilicata era la Forastiere Senise. Il Francavilla sarebbe diventato soltanto negli anni Duemila il naturale successore a prendere in mano le redini del mondo pallonaro sulle rive sinniche. La squadra senisese, classificatasi quinta nella stagione precedente da neopromossa, nella stagione 1985-86 diventa campione regionale e sale nel campionato , all’ora chiamato interregionale. . Una stagione superlativa in un campionato a 17 squadre, con 18 vittorie, 13 pareggi e una sola sconfitta, che hanno portato a conquistare la vittoria all’ultima giornata con 49 punti.

L’artefice di questo piccolo “miracolo” è il Dottor Michele Forastiere, titolare di un impianto di calcestruzzo che dà lavoro ad oltre cento persone. La vittoria finale è stata molto sofferta per via delle note vicende dei ricorsi avanzati dalla Banca Popolare Invicta (certamente legittimi, ma che hanno prodotto, diciamo, una certa turbativa tra le squadre interessate sia alla promozione che alla retrocessione per gli ingiustificati ritardi della giudicante e della stessa Caf), ma, alla fine, è stato il campo a consacrare il vincitore, quel Senise che ha condotto il campionato di Promozione quasi sempre in testa e con una sola sconfitta al passivo. Gli artefici del successo sono stati, oltre al presidente Forastiere, bisogna ricordare alcuni dirigenti come Ottavio Roseti, Pasquale Seccafico, il medico sociale Dottor Nicola Petruccelli e Michele Rossi, bancario in pensione e “cassiere” della società. Ultimi, ma non per meriti, i giocatori: Albano, Libonati, De Donato, Napoli, Taccogna, Nettis, Seccafico, Salerno, Perretti, Marinaro, Cervellera, Pisani, Riccardi, Ricca, Guerriero, Bellusci, Bulfaro, Dragonetti, mister Michele Infantino, e massaggiatore Luigi D’Angelo.

Per ricordare e rivivere quei momenti che resero Senise al vertice del calcio, e non solo, della Basilicata , Il regista senise Pietro D’Aranno, che da anni ormai vive a Potenza, ha dedicato tempo e passione per portare a Senise immagini storiche, video e interviste ai protagonisti del momento . Grazie anche alla collaborazione di amici e appassionati di calcio. Tutto questo accadrà il 19 agosto in Piazza Vittorio Emanuele a Senise , tantissimi dei protagonisti saranno presenti all’evento, che è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Senise ed al contributo di sponsor che hanno creduto nel progetto.