Volley A3, la Rinascita Lagonegro incontra il Potenza. Intanto, si delinea lo staff tecnico

Nei giorni scorsi il Potenza Calcio ha incontrato allo Stadio Alfredo Viviani la ASD Rinascita Lagonegro. Il presidente Donato Macchia e la responsabile relazioni esterne rossoblù, Federica D’Andrea, hanno accolto i vertici guidati dal presidente della società lucana di volley Nicola Carlomagno, con una visita informale, cordiale e proficua per rinsaldare le relazioni. Tra i temi oggetto dell’incontro: la situazione ed i risvolti sociali dello sport lucano, la vicinanza e il coinvolgimento tra realtà diverse ma unite nel raggiungimento degli obiettivi, idee e progetti nell’ottica di crescita dei rispettivi progetti.

Dal lato puramente tecnico la Rinascita Lagonegro ha confermato il fisioterapista Antonio Abbruzzese, già a fianco della Rinascita Volley la scorsa stagione. Il Fisioterapista con esperienza internazionale e curriculum di altissimo livello ha scelto di rimanere un alto anno e seguire i ragazzi di Lagonegro. “Dopo diversi anni di esperienze professionali all’estero e in Italia, dopo le olimpiadi e dopo la scorsa stagione, dove per la prima volta mi sono dedicato al mondo della pallavolo, sono onorato e contento di poter dare il mio contributo anche quest’anno alla squadra. La scelta della riconferma è stata soprattutto legata all’amicizia e alla stima reciproca con il Presidente Carlomagno, allo staff nuovo e non, ma soprattutto ai traguardi posti quest’anno. L’ambiente che finora ho avuto modo di conoscere mi da fiducia ed entusiasmo pur dandomi spunti di riflessione per la crescita e il miglioramento di tutta la squadra alla quale auguro un buon lavoro.” Anche Vincenzo Ghizzoni viene riconfermato come preparatore atletico, dopo undici anni sempre a fianco della società del Presidente Carlomagno: “Sono davvero molto contento e onorato di questa nuova conferma. Dopo la scorsa stagione, purtroppo non finita nel migliore dei modi, tutti noi ci siamo messi in discussione cercando di capire e analizzare l’andamento dello scorso anno. Ma sono contento della fiducia riposta in me anche quest’anno, ormai sono davvero tantissimi anni , undici per la precisione, che seguo questa squadra. È una parte di me, uno “spicchio” del mio cuore. Ringrazio il presidente Carlomagno, è bastata una chiacchiera davanti un caffè alle sette di mattina per fare il punto della situazione e iniziare a programmare la nuova stagione, è avvenuto tutto con naturalezza ed è bastato questo per far si che io tornassi nuovamente, senza dubbio. Sono molto carico per questo nuovo inizio,dovremmo dimostrare il vero valore della rinascita e che volendo possiamo fare tutto. Mi sono già confrontato con il mister Lorizio con tutto lo staff e con i ragazzi, alcuni di loro li conosco gi avendo lavorato con loro nelle scorse stagioni, altri non vedo l’ora di poter iniziare questo nuovo percorso di crescita e lavoro, e ci sono già tutti i presupposti per iniziare nel migliore dei modi. Credo che dovremmo concentrarci sul presente, avere obiettivi e cercare di raggiungerli, risollevarci moralmente e mentalmente perché tutta la società, lo staff, i tifosi il Presidente lo meritano.”

L’inizio della preparazione pre campionato è fissato per il 24 Agosto, giorno in cui squadra, staff e società si preparerà al meglio per iniziare il nuovo campionato che partirà il 15 Ottobre.