Tennis: tutti i principali tornei al mondo

Il tennis è tra gli sport più seguiti a livello globale e il suo calendario internazionale fa sì che in svariate parti del mondo si possa assistere a tornei di fama internazionale. È indubbio che i principali sono quelli che rientrano nel circuito del Grande Slam. Nelle scommesse dell’US Open sono menzionati tutti i big del ranking mondiale maschile e femminile, lo stesso accade per quanto riguarda Wimbledon, il Roland Garros o gli Australian Open.

Ogni atleta che calca per la prima volta un campo da tennis ha come obiettivo quello di vincere almeno uno di questi tornei, se non tutti, come nel caso delle leggende di questo sport, trionfatori (plurimi) in ciascuna di queste competizioni. La vittoria del cosiddetto Calendar Grand Slam non è una passeggiata e solo in pochissimi sono riusciti a centrarla: equivale a sollevare i trofei dei quattro tornei più importanti al mondo nello stesso anno solare. Nel singolo maschile l’unico a riuscirci fino ad ora è stato Rod Laver (nella formula Open, nel 1969) mentre l’ultima a farlo, nel singolo femminile, è stata Martina Hingis (1998).

Il palinsesto del tennis internazionale, tuttavia, non si racchiude di certo in questi quattro tornei, per quanto importanti. L’Italia ospita alcune rassegne tra le più attese a livello mondiale: gli Internazionali d’Italia, in scena a Roma solitamente nel mese di maggio. Viene considerato il grande appuntamento sulla terra rossa prima del Grande Slam parigino.

Allargando gli orizzonti e includendo tutto il panorama europeo, sono fondamentali i Masters all’interno del calendario di un tennista: vale a dire quei tornei in grado di far accumulare 1000 punti utili per il ranking ATP. Sono in tutto nove quelli disputati annualmente: in Italia si tiene il già citato torneo romano, uno viene ospitato dal Canada e prende il nome generico di Canadian Open poiché la sede varia tra Montréal e Toronto. Negli Stati Uniti si disputano invece il Cincinnati Open, l’Indian Wells e il Miami Open. Tornando sulle sponde europee, si tiene il Masters 1000 di Montecarlo e il Madrid Open, oltre che il Masters 1000 Parigi-Bercy. Infine, volando in territorio asiatico, si trova il Masters 1000 di Shangai.

Il panorama del tennis mondiale, tuttavia, non si esaurisce qui. Oltre ai Masters 1000 ci sono anche gli ATP 500 e gli ATP 250, cioè quei tornei che, rispettivamente, attribuiscono 500 o 250 punti nella classifica mondiale ATP. Questi ultimi sono quelli più numerosi e dislocati su tutti i continenti. Inoltre, si disputano su ogni superficie: cemento, erba e terra rossa, sia outdoor che indoor. Gli 8 tennisti che sono ai vertici del ranking internazionale si sfidano annualmente, a Londra, in occasione dell’ATP World Tour Finals. I tornei del Grande Slam, le ATP Finals, i Masters 1000 e le Olimpiadi rappresentano la vetta più alta a cui può ambire chi inizia a giocare a tennis: sono soprannominati i Big Titles. Ad oggi la vetta della classifica internazionale per numero di titoli vinti è occupata da John McEnroe, attivo dal 1977 al 2006 e vincitore di ben 162 trofei, di cui 77 in singolare e 79 in doppio, 1 doppio misto e 5 Coppe Davis.