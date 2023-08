Travis Scott in vetta alla hit parade degli album più venduti

Travis Scott conquista la vetta della classifica degli album più venduti della settimana con il nuovo Utopia, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk dal 28 luglio al 3 agosto 2023, e si piazza al quinto posto dei vinili con Astroworld.

Il rapper e produttore cinematografico pluripremiato, certificato diamante e nominato 8 volte ai Grammy Awards, che sarà in concerto il 7 agosto al Circo Massimo a Roma, spodesta Tedua, per otto settimane consecutive al vertice con La Divina Commedia, che scende al secondo posto ma guida la classifica dei vinili.

Altra new entry all’ottavo posto dove si piazza Post Malone, il rapper, attore, produttore discografico americano, nominato ai Grammy, con il nuovo album Austin.

Per il resto, in una classifica piuttosto invariata rispetto alla scorsa settimana, a catena scendono al terzo posto 10, il primo album ufficiale del producer multiplatino Drillionaire e al quarto Fake News dei Pinguini Tattici Nucleari.

Quinta piazza per Geolier con Il Coraggio dei Bambini – Atto II, davanti a Prisma, terzo capitolo della trilogia Materia di Marco Mengoni.

Settimo gradino per Lazza con Sirio.

Chiudono la top ten Blanco con Innamorato, al nono posto, e Shiva con Santana Season.

Tra i singoli è sempre primo Italodisco dei The Kolors che si avvia a conquistare il titolo di tormentone del 2023.

Novità nella classifica dei vinili dove balza in vetta Tedua e Laura Pausini conquista il secondo, il terzo e quarto posto, con Resta in ascolto, Primavera in anticipo e Io Canto.

ANSA