Samsung, arrivano i pieghevoli Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5

Come da aspettative nel Samsung Unpacked è stata svelata la nuova famiglia di smartphone pieghevoli, un settore di cui l’azienda sudcoreana è pioniera.

Due modelli Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 che solo in parte si differenziano dai predecessori.

I cambiamenti più evidenti sono sull’esemplare “a conchiglia” il Flip che porta con sé un display esterno più ampio utile adesso non solo a leggere le notifiche in arrivo sullo smartphone ma anche ad interagire con maggiore versatilità con le altre app installate a bordo fotocamera compresa.

Tecnologia ma anche sostenibilità: Galaxy Z Flip 5 e Fold 5 sono costituiti da una maggiore varietà di materiali riciclati rispetto alle generazioni precedenti tra cui vetro e alluminio riciclati pre-consumo e plastica riciclata post-consumo ottenuta da reti da pesca dismesse serbatoi per l’acqua e bottiglie in Pet. Anche la carta utilizzata per le confezioni è realizzata con materiale riciclato al 100%.

Sotto la scocca il Galaxy Z Flip 5 vanta un processore Snapdragon 8 Gen personalizzato per Samsung 8 gb di memoria e 256 o 512 gb di spazio di archiviazione.

Due le fotocamere principali entrambe con sensore da 12 megapixel a cui si accompagna la fotocamera interna sulla parte alta del doppio display da 10 megapixel.

Come detto l’aver portato lo schermo esterno ad una misura estesa da 34 pollici consente di sfruttare lo smartphone anche da chiuso o semiaperto nella modalità Infinity Flex così da scattare selfie anche a distanza beneficiando di una cerniera che può tenere aperto il dispositivo in qualsiasi angolazione.

Non manca la ricarica rapida con cavo (fino al 50% in 30 minuti) e wireless 2.0. Tanti colori a disposizione anche esclusivi sullo shop Samsung con prezzi che partono da 1.249 euro.

Il fratello più grande il Galaxy Z Fold 5 è invece parente stretto della generazione precedente. Il pannello esterno da 62 pollici e quello interno da 76 pollici hanno le stesse misure del 2022 anche se in generale lo smartphone perde di spessore e peso risultando così meno ingombrante da portare con sé.

Si aggiorna la fotocamera tripla posteriore con sensori da 50 + 12 + 10 megapixel e quella per i selfie frontale da 10 megapixel e campo visivo fino a 85 gradi.

Il sensore sotto il display cioè invisibile del doppio schermo centrale è invece da 4 megapixel e utile soprattutto per videochat di lavoro o svago. La memoria ram è da 12 Gb mentre lo spazio di archiviazione va da 256 gb a 512 gb e 1 tb con prezzi rispettivamente di 1.999 euro 2.119 euro e 2.359 euro. Il Fold come da tradizione è compatibile anche con la S Pen Fold Edition con cui prendere appunti o disegnare.

Per l’occasione Samsung ha rinnovato anche il parco accessori con custodie per ogni esigenza. In occasione dell’Unpacked il colosso coreano ha svelato anche i Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic con cornici ridotte la sensazione di quadranti più ampi e batteria migliorata. Arrivano anche i Tab S9: tre modelli da 11 pollici 124 pollici e 146 pollici con pennino integrato e tastiera opzionale. Prezzi da 929 euro a 1.519 euro.

ANSA