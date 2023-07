Il prefetto di Potenza: ‘In difficoltà su accoglienza migranti”

Sono 877 i richiedenti protezione internazionale, provenienti dal Mediterraneo, assegnati alla Basilicata, dei quali 500 nel Potentino: lo ha reso noto il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che stamani, nel capoluogo, ha incontrato i rappresentanti della Conferenza episcopale di Basilicata e delle Caritas diocesane della provincia di Potenza e i rappresentanti dell’Anci Basilicata, per mettere a punto un piano straordinario di distribuzione dei migranti richiedenti asilo.

“Dei 100 comuni della provincia di Potenza – ha detto – solo 34 dispongono di strutture di accoglienza, che sono gestite e finanziate direttamente dal Ministero degli Interni.

Dobbiamo lavorare per una accoglienza capillare, come è stato per i profughi dell’Ucraina, deve riguardare anche gli altri 66 comuni”.

“Pur avendo esperito le procedure di gare ad evidenza pubblica – ha spiegato Campanaro – siamo in difficoltà. Stiamo per esaurire le nostre disponibilità e i gestori non riescono a trovare strutture disponibili sul territorio per le ragioni più svariate. E’ necessario quindi che ci sia un principio di solidarietà di condivisione diffuso, con i Comuni, ma anche con la Chiesa”.

