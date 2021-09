Il prefetto: “A Potenza incrementeremo i controlli” Riunione del Comitato provinciale per l’ordine pubblico

“Siamo qui per esaminare la situazione e valutare gli appelli che sono pervenuti in Prefettura e, dopo una rigorosa valutazione, adotteremo i provvedimenti necessari per eliminare le criticità evidenziate e migliorare la sicurezza della città”: lo ha detto il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, a margine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha presieduto stamani per discutere della sicurezza urbana nel capoluogo lucano.

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto il prefetto – è quello di incrementare i controlli e di segnalare la necessità di una maggiore consapevolezza da parte di giovani e delle famiglie”.

Alla riunione del Comitato ha preso parte anche il sindaco di Potenza, Mario Guarente (Lega), che ha spiegato come il Comune “ha messo in campo misure molto restrittive con controlli, che poi hanno portato a sanzioni, questo significa – ha evidenziato – che il monitoraggio del territorio c’è”.

