Aperte le iscrizioni al Primo Memorial Francesco Luca Iannuzziello

Sono aperte le iscrizioni al primo torneo di street soccer-calcio a 3 che si terrà a Tinchi presso il piazzale antistante la chiesa della Madonna del Carmine e che rappresenterà il primo Memorial nel ricordo di Francesco Luca Iannuzziello.

Dal 18 al 20 luglio, in occasione della data di compleanno del rimpianto Luca, si terrà volutamente nella sua comunità il primo evento a lui dedicato, in uno dei suoi sport preferiti, nel calore dei suoi affetti più cari.

La manifestazione è stata idealizzata ed organizzata dall’A.S.D. Briganti dei Calanchi in collaborazione con T-Bar, realtà presso la quale Luca lavorava, Studio Analisi Chimiche e Ambientali SRL, il geom. Mario Petracca e la preziosa presenza di entrambi i genitori di Luca.

A fare da cornice ci sarà anche l’immancabile musica a tema, altra super passione di Luca. Momento di memoria, vista anche la location scelta, sarà sicuramente anche la preghiera ed il pensiero congiunto di quanti vorranno partecipare al ricordo. Lo start è previsto alle ore 18.00 con la Santa Messa all’aperto.

Le iscrizioni, con cifra simbolica di tre euro cadauno (quindici euro a squadra), sono aperte e si effettuano presso il T-Bar di Tinchi. Ovviamente la partecipazione, in qualsiasi modo, è aperta a tutti e a prescindere dalle proprie capacità atletiche. Saranno semplicemente giorni di festa uniti al ricordo di Luca.

Ovviamente l’immancabile agonismo ci sarà ma nel pieno rispetto dell’evento stesso. La competizione sarà suddivisa in due categorie, “Junior under 18” e “Senior”. L’invito è rivolto non solo ad amici ed appassionati ma a tutta la comunità e in particolar modo anche a tutte le scuole calcio.

Con questa manifestazione l’obiettivo è quello di far sentire, ancora una volta, il calore della gente e l’affetto che “Pisticci” preserverà per sempre nei confronti di Luca.

Si ringrazia quanti vorranno partecipare (La mamma di Luca).