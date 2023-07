STELLANTIS, BARDI: “BUONE NOTIZIE DA TAVARES PER MELFI”

“L’annuncio dell’ad Tavares del lancio della nuova piattaforma STLA Medium, la prima architettura di Stellantis sviluppata per auto elettriche e non derivata da architetture concepite per vetture termiche, che sarà impiegata anche a Melfi nella produzione di vetture di dimensioni medio grandi, che rappresentano il cuore del mercato mondiale dell’auto, è una buona notizia per lo stabilimento lucano, che riafferma così il proprio ruolo nell’ambito nazionale ed europeo del settore automotive e potrà dare un contributo importante verso l’aumento e la diversificazione della produzione di automobili elettriche.

Come Regione Basilicata siamo da tempo impegnati a sostenere tutte le iniziative volte al sostegno e al rilancio dell’impianto di San Nicola di Melfi e alla tutela dell’occupazione, una strategia che in stretto raccordo con il Governo nazionale e le altre Regioni, perfino in Europa, riguarda in ogni caso anche la tenuta dell’indotto.

Voglio sottolineare l’impegno del ministro Adolfo Urso, che segue con la massima attenzione la vicenda automotive, perché alle rassicuranti dichiarazioni di Tavares seguano le altre scelte che tutti ci attendiamo, per rafforzare il polo industriale di Melfi a cui è legato il futuro dell’economia della Basilicata e dell’Italia”.

È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, in merito al lancio della nuova piattaforma per la produzione di auto elettriche.