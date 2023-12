Cupparo: adesione Aliandro rafforza Fi sui nostri territori

L’adesione a Forza Italia del consigliere regionale Giuanuario Aliandro, con il quale ho avuto positivi rapporti di collaborazione politico-istituzionale già durante la mia esperienza di assessore, soprattutto sui temi dello sviluppo della Val d’Agri, rafforza Forza Italia sui nostri territori.

Così Francesco Cupparo, già assessore regionale. Il suo percorso di condivisione del progetto di Forza Italia – continua – è stato accompagnato da un intenso confronto che ho incoraggiato in sinergia con la senatrice Casellati, Ministro e coordinatrice del partito e il segretario nazionale e Ministro Tajani.

Con l’ingresso di Aliandro il partito può contare su nuove energie e nuovi impegni, come è accaduto in questa legislatura regionale, e che già hanno a Paterno punti di riferimento amministrativi significativi quali il vice sindaco Gianmichele Restaino, nei giorni scorsi eletto consigliere provinciale di Potenza nella lista promossa da Fi.

Insieme ad Aliandro in Val d’Agri c’è una squadra di giovani amministratori, donne, professionisti, attenta ad ogni problema della Val d’Agri che, sono certo, sarà determinante anche nella nuova legislatura regionale per migliore le condizioni di vita e di lavoro delle comunità locali.

Forza Italia dopo le manifestazioni di questo autunno, tra le quali quella di Francavilla in Sinni con la coordinatrice Casellati, il segretario Tajani e i vertici nazionali del partito per accrescere il dibattito e i consensi – aggiunge Cupparo – raccoglie i frutti dell’iniziativa soprattutto nell’area sud della provincia di Potenza, rappresentando la casa dei moderati, cattolico-popolari e riformatori che attraverso i suoi valori è sempre più attrattiva all’interno del centrodestra per rinnovare l’esperienza del primo governo regionale di centrodestra della storia politica della Basilicata.