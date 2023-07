Tumore al polmone, Gen-Z ha capito legame tra salute e ambiente

È da queste premesse che nasce ‘Respiro Impatto Zero – Aria nuova nei polmoni della next generation’, campagna di prevenzione sul tumore del polmone pensata per la Generazione Z, cioè i nati tra il 1997 e il 2012.

Ogni comportamento non sostenibile danneggia al tempo stesso la propria salute e il pianeta: per esempio l’abitudine al fumo è la prima causa di tumore del polmone ma accelera anche le deforestazioni e i cambiamenti climatici; l’uso dell’automobile non favorisce le attività motorie e incrementa il rilascio di polveri sottili; le scelte alimentari non equilibrate aumentano il rischio di cancro e malattie cardiovascolari ma allo stesso tempo contribuiscono alle emissioni di CO2.

L’iniziativa è promossa da Msd con il patrocinio di Walce – Women Against Lung Cancer in Europe, e per la prima volta, parla ai giovani del ruolo del fumo di sigaretta e dell’inquinamento ambientale nell’insorgenza di malattie oncologiche facendo leva sulla lo sensibilità green.

“La chiave di questa campagna è mettere a fuoco l’idea che ogni comportamento non sostenibile danneggia al tempo stesso la propria salute e il nostro pianeta, in coerenza con il nostro impegno, che non si esaurisce nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni terapeutiche innovative, ma è rivolto anche alla prevenzione e alla corretta informazione, a cominciare dalle nostre persone”, dice Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia.

“Ogni giorno operiamo in modo responsabile per consentire un futuro sicuro, sostenibile e sano generando valore a lungo termine per la nostra azienda e per la società”.