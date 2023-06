Basket: doppia festa Milano, dopo scudetto c’è rinnovo Shields

L’Olimpia Milano festeggia nuovamente la terza stella al Forum, nel day-after della vittoriosa gara7 contro la Virtus, e trova una ragione in più per gioire: Shavon Shields, mvp delle finali 2022, rinnova per tre anni.

“Questa fiducia – spiega l’americano durante il Meda Day – da parte di Messina e della proprietà significa molto per me.

E’ un grande onore”. Saranno grandi manovre estive per i campioni d’Italia, celebrati da oltre un migliaio di tifosi davanti al palazzetto. Il colpo a sensazione è Mirotic ma il montenegrino deve prima liberarsi dal Barcellona. “Finché è sotto contratto – commenta il gm Stavropoulos – non posso nemmeno pensarci”. Ma l’affare sembra destinato a chiudersi.

Più enigmatico il futuro di tre pedine fondamentali: Datome, Hines e Napier dovranno fare alcuni ragionamenti, soprattutto con le proprie famiglie, prima di legarsi per un altro anno al progetto di Messina, accostato ai grandi del passato biancorosso, da Rubini a Peterson.

“E’ un paragone – rivela il coach, al trentatreesimo titolo in carriera – che mi dà molto soddisfazione, un grande orgoglio. Tuttavia Rubini è irraggiungibile per tutto quello che ha dato al movimento”.

