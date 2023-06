Andrea Surbone e il concetto di Filoponìa in un itinerario pensante in Basilicata

Andrea Surbone, coautore de Il lavoro e il valore all’epoca dei robot, presenta Filoponìa – senza debito: uguaglianza e libertà un nuovo modello economico e sociale

In definitiva, abolizione del debito, modello attuabile e congruo in primis per ambiente e parità sociale, proposta operativa praticabile per l’antropizzazione sostenibile e capitale diffuso fanno di Filoponìa sia un modello a sé stante, quindi fuori dal dualismo fra capitale privato e capitale collettivo, sia, pertanto, una vera, completa e reale alternativa.

Campomaggiore (PZ)

Sabato 1 luglio 2023

(preceduta dalla visita alla Città dell’Utopia alle 15,30)

ore 17,30

piazza Zanardelli

Filoponìa, antropologia economica per il futuro

ne parlano Giuseppe Damone, storico della Città dell’Utopia di Campomaggiore, e Andrea Surbone

modera: Maria De Carlo, Presidente di Conduco un dialogo – segue dibattito con il pubblico

Accettura (MT)

Domenica 2 luglio 2023

ore 9,30

Bosco di Accettura

passeggiata filosofica

ne parlano Maria De Carlo e Andrea Surbone

partecipa: Antonio De Bona – segue dibattito con il pubblico

Palazzo San Gervasio (PZ)

Domenica 2 luglio 2023

ore 18,00

Biblioteca Joseph and Mary Agostine

Piazza don Giovanni Minozzi

Filoponìa, agiamo insieme per meritarci un futuro

ne parlano Luca Festino, Nicola Palumbo e Andrea Surbone

segue dibattito con il pubblico

Rionero in Vulture (PZ)

Lunedì 3 luglio 2023

ore 18,00

Palazzo Fortunato

Piazza Giustino Fortunato, 19

Filoponìa, IA, ambiente, lavoro e socialità in un mondo fuori dal debito

ne parlano il Prof. Antonio Califano e Andrea Surbone

modera: Giuseppe Chieppa – segue dibattito con il pubblico

Brienza (PZ)

Martedì 4 luglio 2023

ore 16,00

Museo MuLabo

Strada Statale 95

The light side of the mooney

ne parlano Enrico Tramutola e Andrea Surbone

modera: Maria Antonietta Sabbatella – segue dibattito con il pubblico

Potenza (PZ)

Martedì 4 luglio 2023

ore 19,30

Officine Macondo

Largo Santa Lucia

Get ’em out of debt

ne parlano il Prof. Antonio Califano e Andrea Surbone

modera: Ascanio Donadio – segue dibattito con il pubblico

Tricarico (MT)

Mercoledì 5 luglio 2023

ore 19,00

Piazzale San Francesco

Filoponìa, per liberare l’avvenire

ne parlano Francesca Stasi, Paolo Paradiso e Andrea Surbone

segue dibattito con il pubblico

Matera (MT)

Giovedì 6 luglio 2023

ore 17,00

Biblioteca Stigliani

Piazza Vittorio Veneto

Filoponìa, al riparo dalla zavorra del debito economico e culturale

ne parlano Giuseppe Melillo e Andrea Surbone

segue dibattito con il pubblico