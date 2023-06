Pessolano (Azione): La Regione Basilicata ascolti il grido d’allarme dei dirigenti medici e risolva i problemi

“Arriva forte il grido d’allarme lanciato dall’assemblea intersindacale dei dirigenti medici, veterinari e sanitari insieme alle associazioni di pazienti e di cittadini, che si è tenuta ieri al San Carlo”. Così dichiara Donato Pessolano, segretario regionale di Azione, che aggiunge: “Nonostante gli annunci e la propaganda, la sanità lucana soffre di grandi difficoltà sia in termini di risorse umane che di programmazione. Il quadro presentato dai diversi referenti dei sindacati e da chi, ogni giorno, si trova a fare i conti con una condizione di estrema difficoltà nella gestione dell’ordinario, ci impone una presa d’atto di una fallimentare gestione della sanità regionale, al quale va posto immediatamente rimedio”.

“Carenza di medici, mancate stabilizzazioni dei precari, la mobilità passiva, le liste d’attesa ancora troppo lunghe – continua il leader di Azione – sono solo alcuni dei nodi che vanno risolti con un’azione politica più efficace e lungimirante. Indignarsi per tutto ciò non è più sufficiente, bisogna mettere in campo soluzioni concrete e possibili. Ne va – conclude Pessolano – del benessere e della salute dei cittadini e non solo della reputazione di questa maggioranza che sta dimostrando, ancora una volta, tutta la sua inadeguatezza”