Maratea: Cupparo e Di Sanzo, massima attenzione

La situazione che si è determinata a Maratea a causa della nuova calamità naturale delle ultime ore richiede la massima attenzione, come siamo certi faranno la Regione e, per le sue competenze, la Provincia di Potenza. Abbiamo ascoltato da rappresentanti di associazioni di categoria, operatori turistici ed economici, cittadini – che incontreremo quanto prima – le problematiche prioritarie da affrontare. Con l’inizio della stagione turistica e tenendo conto dell’interruzione della SS18 a Castrocucco per la frana del 30 novembre 2022 diventa necessario intensificare ogni impegno istituzionale coinvolgendo il Governo e i Ministeri interessati, come faremo attraverso la delegazione di Governo di Forza Italia. Interventi straordinari sono indispensabili per consentire la ripresa dei servizi essenziali per cittadini e turisti, primo fra tutti la viabilità. Poi sarà il momento di affrontare la questione del dissesto del suolo e della vulnerabilità del vasto territorio di Maratea alle calamità naturali attraverso uno specifico progetto di difesa del territorio e di prevenzione.

Francesco Cupparo, già assessore regionale

Giovanna Di Sanzo consigliere Provincia Potenza