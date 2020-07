Il sindaco di Latronico De Maria denuncia ignoti per calunnia

Il sindaco del Comune Latronico Fausto De Maria ha presentato presso la locale stazione dei Carabinieri, una denuncia contro ignoti per calunnia. La questione riguarda l’annosa questione dell’impianto di selezione e recupero della differenziata che a breve sorgerà nella cittadina termale. Attraverso un post sulla sua pagina Facebook, il sindaco ha reso noto quanto segue:

“Questa mattina mi sono recato presso la nostra caserma dei carabinieri per fare un esposto/denuncia contro ignoti che stanno mettendo in giro, in modo calunnioso, voci che il sottoscritto debba andare a lavorare nell’impianto di selezione e recupero dei rifiuti differenziati, addirittura come direttore tecnico.

A prescindere che la mia laurea in ingegneria chimica mi ha soltanto aiutato a capire meglio il funzionamento dell’impianto, ma non è opportuna per questa figura professionale, non essendo un impianto chimico, e soprattutto non è sufficiente, perché per la figura da direttore tecnico, che peraltro non è forse nemmeno richiesta in un impianto di questa dimensione, c’è bisogno di vari attestati e formazione acquisita nel campo dei rifiuti. Lo avevo già scritto sui social una settimana fa, ma ciò non è servito, ecco il motivo dell’esposto. L’esposto è stato necessario per difendere la mia immagine, quella della mia amministrazione comunale, e soprattutto quella della mia Latronico, che non ha un sindaco che pensa ai propri interessi peraltro, secondo loro, a discapito del proprio territorio.

Chi mi conosce, sa bene che non so approfittare della politica, e voglio continuare ad essere considerato un fesso ma non un’opportunista. Io ho fatto politica soltanto per gli altri, e così continuerò fino a quando farò politica. Lo ripeto sempre che per molti vale sempre il detto: “Il gatto nella dispensa, quello che lui fa degli altri pensa”. Comunque la realizzazione nei prossimi mesi dell’impianto di selezione e/o di recupero dei rifiuti differenziati spazzerà via tutte queste calunnie e bugie di vario genere, e farà capire che puntare sull’economia circolare, e sullo sviluppo sostenibile è il modo migliore per salvaguardare l’ambiente. Noi guardiamo al futuro! Anche questo impianto rafforzerà ancora di più l’immagine del nostro comune, anche fuori dai confini regionali, come un comune virtuoso”.