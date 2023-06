Aspettando Asteroid City, dormire come in un film di Wes Anderson

Sono moltissimi gli utenti che stanno condividendo sui social attraverso l’hashtag #wesanderson la propria versione personale dell’iconica estetica del celebre regista Wes Anderson, fatta di simmetrie e originali combinazioni di colori.

E con oltre 977 milioni di visualizzazioni, possiamo parlare di un vero e proprio trend.

Per tutti coloro che sognano di essere protagonisti del proprio personale film di Wes Anderson, trasformandosi per un giorno in Jason Schwartzman o Scarlett Johansson, Airbnb e Universal Pictures hanno individuato 10 alloggi in tutto il mondo che rispecchiano perfettamente l’estetica del regista di Grand Budapest Hotel e dell’attesissimo Asteroid City, in arrivo al cinema questo mese negli Stati Uniti e a settembre in Italia.

Ambientato nel 1955 in una città immaginaria in mezzo al deserto, il film racconta di una competizione accademica tra giovani osservatori di stelle e cadetti dello spazio provenienti da tutto il paese, che verrà drammaticamente sconvolta da eventi inaspettati.

ANSA