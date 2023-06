Laboratorio di immaginazione territoriale nella Valle del Serrapòtamo

Sabato 10 giugno alle ore 17:00 presso il Museo Anamnesis di Calvera, si terrà uno speciale laboratorio di immaginazione territoriale, aperto al pubblico, per immaginare idee e progetti con lo scopo di valorizzare il potenziale inespresso della Valle del Serrapòtamo e dei suoi borghi.

Evento finale del ciclo di tre cammini inediti, organizzato dall’Associazione La Lente in collaborazione con l’Impresa Sociale Netural Coop (clicca qua per scoprire di più sul progetto), il laboratorio sarà un’importante occasione per analizzare i dati raccolti durante le tre camminate svoltesi da aprile a giugno nei paesi di Calvera, Teana e Carbone, e riflettere insieme, con spirito costruttivo e collaborativo, su come valorizzare al meglio il patrimonio culturale, materiale ed immateriale della Valle e delle sue comunità, e sviluppare nuovi contenuti culturali attraendo nuovi flussi turistici.

PROGRAMMA

ore 17.00 Presentazione dati e visione videoracconto;

ore 17.30 Tavoli di lavoro partecipati tra cittadini, stakeholder e amministratori;

ore 18.30 Restituzione delle idee e discussione;

ore 19.00 Buffet con degustazione a base di prodotti tipici del territorio.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Evento pubblico aperto a tutti, previa registrazione.

Per partecipazione bisogna compilare apposito form di registrazione.

Clicca qua per compilare il modulo e partecipare al laboratorio!