Apple entra nel mondo della realtà aumentata: arriva Vision Pro

“Una giornata speciale di annunci sulle nostre tecnologie e le nostre idee”. Inaugura così Tim Cook, Ceo di Apple, l’annuale conferenza della Mela dedicata agli sviluppatori WWDC, durante la quale ogni anno all’inizio dell’estate vengono svelate le novità a livello hardware e, soprattutto, software che verranno lanciate in autunno.

Novità principale della lunghissima presentazione di quest’anno, Apple Vision Pro. Se ne parlava da tanto e Apple entra dunque direttamente nel mondo dei visori per la realtà virtuale in diretta competizione con Facebook, che ha da poco annunciato il visore di nuova generazione Meta Quest 3. Apple Vision Pro, questo il nome del nuovo prodotto, è stato definito un nuovo tipo di computer, il primo attraverso cui si può “vedere”, ed è stato sviluppato negli ultimi anni.

È possibile interagire con voce, occhi e mani in modo naturale, sia per l’intrattenimento (per guardare ad esempio film) che per il lavoro (per consultare documenti, navigare sul web, inviare messaggi).

Guidato dal sistema operativo Vision OS (il primo sistema operativo disegnato per un visore del genere) e dal chip M2 di Apple, promette performance super-fluide e il supporto a centinaia di app presenti sull’App Store tra cui quelle di Microsoft. Vision Pro sarà disponibile all’inizio del prossimo anno al prezzo di 3.499 dollari.

Con la transizione al processore Apple Silicon abbiamo trasformato completamente il Mac, spiegano da Apple.

La prima novità introdotta al WWDC è il nuovo MacBook Air da 15 pollici, con un design leggero, resistente e sottile (11,5 millimetri) che lo rendono il laptop più sottile di sempre. Equipaggiato con il chip M2 di Apple, ha una batteria di lunga durata e verrà venduto in quattro colori. Prezzo al pubblico, 1.299 dollari.

Tra le altre novità del mondo Mac, il nuovo Mac Studio (il pc compatto per i professionisti) arriva alla sua seconda versione, ancora più veloce e potente e con il processore M2 Ultra (“un chip-mostre”). Prezzi a partire da 1.999 euro.

Tra le novità per gli utenti professionali il chip M2 Ultra arriva anche sui nuovi Mac Pro, usati soprattutto nel mondo della grafica, della musica, dell’animazione, della modellazione tridimensionale. Prezzi a partire da 6.999 dollari.

Le novità di iOS17

Apple ha anche presentato le novità di iOS, il sistema operativo per gli iPhone. Iniziamo dal telefono: con Contact Posters sarà possibile scegliere quale foto, quale scritta o quale avatar verranno visualizzati da chi riceverà una nostra chiamata.

Con Live Voicemail sarà invece possibile leggere sullo schermo una trascrizione in tempo reale di ciò che ci sta dicendo la persona dall’altra parte della linea, dandoci così la possibilità di decidere se rispondere o se girare la chiamata alla segreteria telefonica (utile ad esempio se siamo in una riunione e non possiamo rispondere).

Novità anche lato Messaggi con la possibilità (vista anche su Google Pixel) di ricevere una trascrizione dei messaggi vocali (senza doverli necessariamente ascoltare).

Arriva infine una funzione (Check In) che permette di far sapere ai propri famigliari in tempo reale e in maniera automatica se siamo tornati a casa e se siamo al sicuro, funzione utile per i più giovani o per chi ad esempio torna a casa la sera tardi.

Aggiornamenti anche per AirDrop, la funzionalità che rende semplice la condivisione di foto o documenti con altri utenti (Apple): con il nuovo sistema operativo arriva NameDrop: si avvicinano due iPhone ed è possibile scambiarsi il numero di telefono e il contatto completo in maniera semplice e intuitiva.

Funziona anche avvicinando iPhone ad Apple Watch. Novità anche fronte tastiera e dettatura: attraverso l’apprendimento automatico l’autocorrezione diventa più accurata e in grado di correggere molti più errori grammaticali. Infine, arrivano delle “nuove esperienze”: con la nuova app Journal sarà possibile rivivere i momenti più importanti della propria vita; con la modalità Standby sarà possibile durante la carica mettere il telefono in orizzontale e visualizzare in grande l’orario (con diversi stili), la data, la sveglia, la temperatura: funzionalità utile ad esempio di notte sul comodino. Infine, novità molto attesa: su Mappe arriva la navigazione offline, funzione presente da tempo su Google Maps.

Le novità di iPad OS, Mac OS (Sonoma), Watch OS

Novità anche sul fronte iPad OS, il sistema operativo dei tablet con la Mela. Con iPad OS 17 l’iPad diventa più intelligente: arrivano i widget interattivi (dai quali ad esempio controllare la casa intelligente o far partire la nostra canzone preferita), arriva la possibilità (come avvenuto lo scorso anno su iPhone) di personalizzare la schermata Home con foto e stili differenti.

E anche quella di compilare e firmare con facilità e in automatico i Pdf e di modificarli e lavorarci sull’app Note, anche in diretta collaborando con altre persone.

Lato Mac OS, il sistema operativo dei Mac, arriva la nuova versione “Sonoma”: eredita molte delle novità annunciate per iPhone e iPad, integra la possibilità di aggiungere widget al desktop (foto, meteo, risultati sportivi, etc), con Game Mode migliora la performance dei giochi dando priorità a CPU e GPU.

Nella nuova versione di WatchOS, la 10, infine, migliora il modo in cui vengono visualizzate le informazioni all’interno dei quadranti mentre l’app Bussola darà la possibilità di tornare all’ultimo punto in cui abbiamo avuto ricezione cellulare, se ci troviamo all’aperto.

Le novità di AirPods e AirPlay negli hotel

L’audio adattivo arriva sugli AirPods: adatta dinamicamente la trasparenza e la cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante. Se ad esempio siamo in strada ascolteremo il campanello di una bicicletta sul marciapiede o una persona che ci saluta ma non quei rumori come i lavori stradali.

Con Conversation Awareness le AirPods Pro abbasseranno automaticamente il volume della musica nel momento in cui inizieremo a parlare con qualcuno. AirPlay sarà integrato anche nei sistemi di intrattenimento degli hotel, rendendo più semplice l’ascolto della musica proveniente dai nostri dispositivi personali.

