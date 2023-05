IL FAI PRESENTA SABATO 27 E DOMENICA 28 MAGGIO “ALLA SCOPERTA DEI CIRCONDARI” INTORNO A CASA NOHA, MATERA

I Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS sono strettamente connessi ai territori di cui fanno parte per geografia, storia, eredità artistica, ma anche per il legame con le comunità. Per far conoscere e valorizzare i “contesti” in cui essi si trovano, sabato 27 e domenica 28 maggio 2023 il FAI condurrà il pubblico Alla Scoperta dei Circondari e proporrà visite straordinarie, passeggiate e trekking. Saranno guide esperte a raccontare il paesaggio, le tradizioni e la cultura che caratterizzano i territori cui appartengono i tesori d’arte e natura tutelati dalla Fondazione.

Sono 11 i Beni, da Nord a Sud, coinvolti nell’iniziativa che porterà a scoprire percorsi insoliti e ammirare scorci inediti e monumenti meno noti ma dal forte valore identitario. Ognuno di questi è uno scrigno di storie che raccontano la vita delle persone che li vivono e li hanno vissuti, curati e amati. Un territorio, infatti, non si costituisce solo di luoghi, ma anche di artigianato, gastronomia e usanze tramandate da generazioni: per questo, nel “piccolo viaggio” alla scoperta dei circondari non mancheranno approfondimenti di taglio storico-culturale e degustazioni di prodotti tipici.

In Basilicata, Casa Noha a Matera propone due itinerari nel cuore della Murgia Materana. Sabato 27 maggio si esplorerà Montescaglioso, importante centro storico e culturale nel cuore del Parco archeologico delle Chiese Rupestri. Il borgo domina la vallata solcata dal fiume Bradano che in passato fu un’importante via di comunicazione e scambio tra la costa jonica e l’entroterra lucano. Fondato tra la fine dell’Età del Bronzo e gli inizi di quella del Ferro, si è sviluppato in epoca medievale con l’insediarsi della comunità benedettina di San Michele Arcangelo. La passeggiata prevede la visita del centro storico e delle fortificazioni antiche di via Porta Schiavoni, oltre ovviamente al Complesso Abbaziale di San Michele, uno dei monumenti tardo-quattrocenteschi più significativi della Basilicata

Domenica 28 maggio sarà la volta dei Sassi di Matera, che celebrano 30 anni dalla proclamazione a Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Ecosistema urbano mediterraneo, i Sassi costituiscono un raro esempio di accurato utilizzo delle risorse naturali nel tempo. In occasione della giornata dedicata Alla scoperta dei Circondari, Casa Noha propone uno speciale itinerario alla scoperta degli antichi rioni e delle architetture rupestri. La passeggiata sarà preceduta dalla visione del filmato “I Sassi Invisibili. Viaggio straordinario nella storia di Matera”; a seguire, degustazione di formaggi e salumi tipici presso la “Nocelleria”, nella splendida cornice di piazza San Giovanni.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2023” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo dei main sponsor BNP Paribas Cardif e Citroen per il primo anno sostenitori del progetto, di Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per l’undicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa e di Delicius che conferma per il terzo anno il suo sostegno al progetto.

Ingressi:

Passeggiata a Montescaglioso: Intero € 10; Iscritti FAI € 8; Ridotto 6-18 anni € 5; Famiglia (2 interi + 2 ridotti) € 26; Ridotto 0-5 anni gratuito.

Passeggiata per i Sassi di Matera: Intero € 37; Iscritti FAI € 33; Ridotto 6-18 anni € 20; Famiglia (2 interi + 2 ridotti) € 104; Ridotto 0-5 anni gratuito.

Per informazioni:

Casa Noha, Recinto Cavone 9, Matera Tel. 0835 335452; fainoha@fondoambiente.it Per info su evento di sabato 27 maggio a Montescaglioso: https://fondoambiente.it/eventi/montescaglioso Per info su evento di domenica 28 maggio a Matera: https://fondoambiente.it/eventi/30-anni-di-unesco-per-i-sassi-di-matera

www.fondoambiente.it