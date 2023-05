Playoff NBA, Butler guida la rimonta Heat, Boston ancora ko

La seconda vittoria di Miami 105-111 sul campo di Boston in due gare arriva al termine di una rimonta che li ha visti inseguire anche in doppia cifra nel quarto quarto, vinto dagli Heat per 36-22 (Miami è 6-2 nelle 8 gare in cui ha dovuto recuperare da 10+ punti).

Come sempre è Jimmy Butler il protagonista principale del successo degli Heat: il n°22 di Spoelstra chiude con 27 punti, 8 rimbalzi, 6 assist, 3 recuperi e 2 stoppate tirando 12/25 dal campo e salendo in cattedra come spesso gli accade nei momenti più caldi della partita.

Il suo duello con Grant Williams a metà quarto periodo è l’emblema della sua gara: da lì Butler segna 9 punti nel parziale di 24-9 finale condannando così Boston al ko.

ANSA