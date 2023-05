Calcio: nei play off di Lega Pro i rossoblù di Raffaele espugnano il Curcio

Il Potenza vince meritatamente sul campo del Picerno ed accede così al secondo turno della competizione. I rossoblù del tecnico Raffaele ci credono e la sbloccano a 10′ dal termine con il mulo Steffè.

Non solo l’ex patron Salvatore Caiata. In tribuna centrale, ad assistere alla bella vittoria del Potenza, c’era il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi accompagnato dal sindaco di Picerno e segretario regionale del PD Giovanni Lettieri. Presenti, inoltre, tanti ex Potenza che si sono gustati la gara: la famiglia Fontana con l’ex vice-presidente Maurizio Fontana e l’ex calciatore rossoblù Tommaso Fontana, l’ex allenatore Eziolino Capuano che è vicinissimo al rinnovo triennale con il Taranto, e l’ex presidente dell’allora Fcd Rossoblù Potenza Giovanni Ferrara.

In conferenza stampa il tecnico del Potenza Giuseppe Raffaele non nasconde la soddisfazione per la vittoria del Curcio. Ecco le sue parole: “Sono molto soddisfatto, oggi (ieri, ndr) abbiamo fatto una prestazione solida meritando il passaggio del turno – ha dichiarato – non era semplice venire a Picerno e disputare una grande partita. Non abbiamo rischiato molto se non in qualche situazione dove il nostro portiere è stato bravo. Non siamo riusciti a fare gol nel primo tempo, prima del vantaggio avevo in mente due cambi per essere più offensivo. I nostri tifosi? Mi piacerebbe arrivare alle fasi nazionali e giocare proprio davanti al nostro pubblico per rivivere la forza del Viviani. Ora pensiamo alla trasferta di Foggia, sono certo che la squadra darà il massimo.”

In casa Picerno c’è tanta delusione per la sconfitta interna contro il Potenza. Ecco cosa ha detto il dg melandrino Vincenzo Grieco in conferenza stampa: “E’ stato un campionato straordinario, volevamo regalare un’altra gioia a presidente e tifosi ma non ci siamo riusciti per un dettaglio. Oggi ho contato tante occasioni, il portiere del Potenza si è superato in diverse situazioni, faccio i complimenti allo staff tecnico che ha dato una vera identità alla squadra. La sconfitta di oggi non deve cancellare quanto di straordinario è stato fatto in questa stagione. Oggi (ieri, ndr) ci mancavano otto calciatori titolari ma accettiamo la sconfitta. Nulla contro il Potenza ma è inammissibile giocare una partita playoff con 11 punti di vantaggio.”

PICERNO – POTENZA 0-1

35′ st Steffè (PZ)

PICERNO: Albertazzi, De Cristofaro, Ceccarelli (25′ st Setola), Kouda, Santarcangelo (25′ st Diop), Garcia, Pagliai, Gonnelli, Golfo, Novella (41′ st D’Angelo), Gallo (40′ st Reginaldo).

A disposizione: Rossi, Gammone, Ferrari, Allegretto, Albadoro.

Allenatore: Emilio Longo

POTENZA: Gasparini, Gyamfi (39′ st Armini), Del Pinto (10′ st Steffè), Caturano, Sbraga, Laaribi (25′ st Cittadino), Rocchi, Murano (25′ st Di Grazia), Talia, Girasole, Hadziosmanovic (39′ st Verrengia).

A disposizione: Alastra, Del Sole, Riccardi, Polito, Legittimo, Alagna, Logoluso, Schimmenti.

Allenatore: Giuseppe Raffaele

NOTE: serata con cielo sereno, 10°C circa. Ammoniti: Garcia, Gallo, Kouda, De Cristofaro (PI), Hadziosmanovic, Caturano, Gyamfi (PZ). Angoli: 3-9. Recupero: 2′ pt, 4′ st.

Di seguito tutti gli accoppiamenti del secondo turno: Sarà Foggia-Potenza

ecco tutti gli accoppiamenti del secondo turno

GIRONE A

Pro Sesto-Renate

Padova-Virtus Verona

GIRONE B

Carrarese-Ancona

Gubbio-Pontedera

GIRONE C

Foggia-Potenza

Audace Cerignola-Monopoli