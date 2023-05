Angelina Mango pubblica il nuovo Ep ‘Voglia di vivere’

Si chiama ‘Voglia di vivere‘ il nuovo Ep di Angelina Mango, cantautrice tra i finalisti di Amici 22. Il disco, in uscita il 19 maggio, è già disponibile in pre-order. L’album è anticipato dal nuovo singolo ‘Ci pensiamo domani‘, brano scritto con Fulminacci, Alessandro La Cava e Zef, in uscita il 12 maggio su tutte le piattaforme digitali e disponibile in pre-save.

Talento indiscusso dell’ultima edizione di Amici 22, Angelina Mango si è fatta notare per voce e personalità mostrando puntata dopo puntata la sua poliedricità, interpretando brani inediti, cover tra passato, presente e riscritture.

Questa la tracklist: