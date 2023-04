TORNEO DELLE REGIONI C11: UNDER 15, LE MARCHE SUPERANO LA BASILICATA PER 6-3

L’Under 15 lucana approccia bene il match rendendosi pericolosa nei primissimi minuti con la traversa colpita da Telesca e subito dopo con una pericolosa conclusione di Brancati respinta dall’estremo difensore marchigiano.

Il buon inizio viene però spazzato via dal calcio di rigore assegnato alle Marche e trasformato da capitan Renzi.

I lucani non demordono e trovano il pareggio con Cappiello che svetta di testa su palla inattiva e insacca dopo l’incerta uscita di Pirani.

Nemmeno il tempo di gioire e le Marche si riportano in vantaggio con una bella conclusione di Mucciacciaro e al 30’ chiudono sul 3-1 il primo tempo con la percussione di Umanets che insacca sotto la travesa.

Nella ripresa tra la girandola di cambi, la Basilicata regala praticamente due occasioni che gli avversari non esitano a sfruttare portandosi sul 5-1 con la doppietta di Graciotti

I lucani hanno un sussulto d’orgoglio e ritrovano buone trame e giocate ficcanti, rendendosi prima pericolosa con Molinari e poi accorciando le distanze con lo stesso Molinari e poi con la caparbietà di Giuseffi.

Nel finale, dopo alcuni splendidi interventi di Matarazzo, arriva il sesto goal marchigiano ancora con Graciotti che chiude definitivamente i giochi, con entrambe le formazioni che restano fuori dalla competizione alla fine della fase a gironi.

DICHIARAZIONE POST GARA RESPONSABILIE AREA TECNICA CLAUDIO CALABRESE

A fine gara il parere del Responsabile dell’Area Tecnica della Rappresentativa Regionale Under 15 Claudio Calabrese: “Ringrazio il Comitato Regionale per avermi dato la bellissima opportunità di guidare la Rappresentativa Under 15. In questo Torneo ho visto tanto, facendo il pieno anche di esperienze ed emozioni di cui farò tesoro. Considero l’Under 15 la fine di un percorso nel Settore Giovanile e Scolastico e nell’insegnare calcio bisogna ricordare di non guardare solo i risultati, ma soprattutto pensare alla formazione dei ragazzi. Per i nostri atleti credo sia stata un’esperienza unica, che ha mostrato loro cosa significa avere uno staff dedicato e da cui hanno potuto apprendere nozioni tecniche ma anche comportamentali. Spero che questi atleti possano aumentare la propria autostima e continuare a lavorare bene nelle scuole calcio. Spero di continuare a far parte di questa organizzazione, aspetto sotto cui abbiamo ben figurato, e credo di poter dire che non siamo da meno a nessuno ma abbiamo bisogno di lavorare, dobbiamo lavorare. Questo è il mio messaggio che rivolgo soprattutto alle scuole calcio affinché si possa lavorare meglio negli ambienti in cui i nostri ragazzi crescono sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista emozionale”.

MARCHE – BASILICATA 6 – 3

RETI: 18′ rig. Renzi (M), 20′ Cappiello (B), 21′ Mucciacciaro (M), 30′ Umanets (M), 10′ st Graciotti (M), 14′ st Graciotti (M), 20′ st Molinari (B), 28′ st Giuseffi (B), 38′ st Graciotti (M).

MARCHE: Pirani, Mucciacciaro (15′ st Rollo), Graciotti, Romitelli (21′ st Camozzi), Fratesi (21′ st Valori), Umanets (29′ st Batassa), Massini (11′ st Cesarini), Ciappelloni, Renzi, Natalini, Papavero (29′ st Scarpantoni). A disposizione: Antonini, Conestà, Schirliu. All. Gianangeli.

BASILICATA: Franco (9′ st Matarazzo), Angelino, Brancati (7′ st Bellomo), Cappiello, Corleto, D’Onofrio (11′ st Molinari), Morelli (1′ st Giuseffi), Rocco, Romano (11′ st Pietricola ), Sofia (24′ st Del Franco), Telesca (1′ st Lamorte). A disp. Guerricchio, Liccione. All. Calabrese.

ARBITRO: Sig. Clementi Sez. di Torino – ASSISTENTI Sig. Odasso Sez. di Torino – Sig. Stoicescu Sez. di Torino.

