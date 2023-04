Meteo: instabilità fino a giovedì, nel weekend torna bel tempo

Tempo instabile in tutta Italia fino a giovedì, sereno nel prossimo weekend.

Sono le previsioni per i prossimi giorni di Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, che precisa come sia prevista nel nostro Paese un’ ‘incursione’ dell’anticiclone delle Azzorre.

Quest’area di alta pressione, sottolinea il meteorologo, attualmente copre le Isole Britanniche, da qui va ad unirsi ad un altro campo di alta pressione sulla Scandinavia formando un unico e robusto blocco sul Nord Europa.

Nel cuore del Continente, tra Germania e Grecia passando per l’Italia, il campo è invece aperto ad incursioni fredde ed instabili da Nord e Nord-Est. Ecco che sul Mediterraneo Centrale insisterà per almeno altri 2 giorni una bassa pressione in quota che favorirà frequenti temporali sul Centro-Sud italiano. Tra domani pomeriggio e giovedì sono previsti “potenziali forti temporali” anche nel Nord del nostro Paese. Il ‘bello’ arriverà nel weekend: il mese di aprile, dopo i temporali dei prossimi 3 giorni sembra voler mettere la testa a posto: questo mese capriccioso, dal weekend, tornerà a regalarci sole e temperature superiori ai 23-24 gradi, come è giusto che sia, almeno dal punto di vista climatologico, in questo periodo dell’anno.

– Giovedì 20. Al nord: maltempo di stampo a tratti invernale. Al centro: instabile. Al sud: graduale miglioramento con schiarite alternate a veloci acquazzoni.

Tendenza: miglioramento durante il weekend con temperature in aumento e prevalenza di sole, probabile perturbazione lunedì 24 aprile.