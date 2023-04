Elezioni comunali 2023, il Tar respinge il ricorso delle liste escluse a Tricarico e Lagonegro

La lista del candidato sindaco di Tricarico Pancrazio Locuoco e quella della candidata a Lagonegro Concetta Iannibelli restano escluse dalle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio.

Il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata ha respinto infatti i ricorsi presentati contro la ricusazione delle liste a loro sostegno. Nel centro materano – commissariato dopo la decadenza del sindaco eletto Vincenzo Carbone a seguito dello scioglimento del consiglio comunale la scorsa estate – competerà solo la lista “Attiva Tricarico” di Paolo Paradiso. Nulla da fare, dunque, per la lista “Alternativa in comune” che la Commissione elettorale di Matera aveva respinto per delle irregolarità nella presentazione dei documenti. Il TAR scrive nel dispositivo che “i requisiti di forma” sono “diretti a garantire l’interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale”.