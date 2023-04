Piero Pelù, Rose Villain, Alfa al Concerto del Primo Maggio

Anche Piero Pelù, Rose Villain e Alfa si aggiungono al cast del Concerto del Primo Maggio Roma, l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany che verrà trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia.

I tre artisti vanno ad aggiungersi ai già annunciati Aiello, Carl Brave, Fulminacci, Aurora, Ariete, Coma_Cose, Mr.

Rain, Matteo Paolillo, Tananai e BNKR44.

Piero Pelù torna per l’undicesimo anno al Primo Maggio confermando l’impegno a favore dei lavoratori e delle categorie più fragili: quest’anno sarà sul palco in compagnia di Alborosie con il quale presenterà il nuovo brano “Musica libera”; Rose Villain, cantante e autrice con milioni di stream ha da poco pubblicato il suo primo album “Radio Gotham” che ha debuttato in Top 5 della classifica settimanale Top Album FIMI e #8 della Top Albums Debut Global di Spotify; Alfa, il cantautore genovese classe 2000 ha appena concluso “Tra Le Nuvole Tour”, il tour completamente sold out nei club italiani.

ANSA