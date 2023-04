A Policoro il 1° “Lucania Goalkeeper Futsal Academy” con Stefano Mammarella e Luca Di Eugenio

Un’occasione di crescita e formazione per i giovani del territorio. È questo il principale obiettivo del 1° “Lucania Goalkeeper Futsal Academy”, in programma dal 30 giugno al 2 luglio nelle strutture del “PalaErcole” e “PalaOlimpia” di Policoro (Matera).

Il clinic vedrà la straordinaria presenza del portiere della Nazionale Italiana di Futsal, Stefano Mammarella e dal preparatore Luca Di Eugenio. Organizzato dai professionisti lucani Eugenio Nucera e Vittorio Lo Senno, il percorso è riservato ai ragazzi e ragazze a partire dai 12 anni ed è limitato a sole 20 unità.

«Abbiamo deciso di riservare il clinic a portieri e preparatori dei portieri di futsal. Non è escluso che possa partecipare anche qualche estremo difensore di calcio a 11. dal momento che ci saranno tecniche, consigli e allenamenti utili anche per loro. Si tratta di un importante momento di formazione con dei professionisti di grande livello che saranno a disposizione di tutti e tutte. È la prima volta che Mammarella viene nel Mezzogiorno per far conoscere le sue pratiche e siamo orgogliosi che un player del suo calibro possa mostrarci le sue tecniche di gioco. Sono tre anni che stiamo cercando di organizzare quest’evento e grazie al nostro sponsor GicaAice di Marconia siamo riusciti nell’intento», hanno commentato i due organizzatori.

Ci sarà un breve momento di teoria e poi gli allenamenti si baseranno completamente sulla pratica con esercizi.Ogni iscritto riceverà un kit e un attestato di partecipazione. Le iscrizioni sono già possibili contattando i numeri: 3337962119 (Eugenio) o 3339747871 (Vittorio). L’evento gode del patrocinio del Comune di Policoro.

Programma

PalaErcole

Venerdì 30 Giugno – Dalle ore 17 alle ore 19

Sabato 01 Luglio – Dalle ore 9 alle ore 11

PalaOlimpia

Domenica – Dalle ore 9 alle 11 e dalle ore 15 alle 17