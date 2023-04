Potenza, atti vandalici contro sede regionale Pd: croci celtiche disegnate

“Mi dispiace comunicare che questa mattina la nostra sede regionale”, a Potenza, “è stata oggetto di atti vandalici”.

Lo ha reso noto, in un comunicato, il segretario regionale del Pd, Giovanni Lettieri.

Nelle foto diffuse dallo stesso Lettieri, si evidenziano due croci celtiche disegnate con vernice spray sull’insegna e sulla serranda della sede, nel rione Poggio Tre Galli del capoluogo lucano.

“Da segretario regionale – ha aggiunto Lettieri – non posso, esimermi dal recarmi in Questura presso gli uffici della Digos e sporgere denuncia contro ignoti, per stigmatizzare questo evento grave e inammissibile. Un vile gesto come questo non pregiudicherà il nostro impegno e la nostra determinazione nel portare avanti – ha concluso il segretario dem – le nostre battaglie politiche”.