La PM Volley mette in difficoltà la capolista Altamura ma esce sconfitta a testa alta

Campionato Serie C femminile – girone A – 23° giornata – 16-04-2023

PM VOLLEY POTENZA – PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: 0-3 (21-25,25-27, 17-25)

Arriva una sconfitta preventivata per la PM Volley Potenza che deve cedere il passo alla capolista Panbiscò Leonessa Altamura che alla Caizzo si è imposta per 3-0. Nonostante il notevole divario di classifica, ricordiamo che la capolista non ha mai perso e ha regalato solo 5 set alle proprie avversarie nel corso della stagione, le ragazze di coach Marco Orlando non hanno demeritato giocando un primo e secondo set ad altissimo livello ed intensità cedendo solo nel terzo dove le ospiti hanno dimostrato la migliore condizione tecnica ed il vantaggio di classifica. Nel primo set fase equilibrata alle prime battute poi Altamura mette a terra una serie di punti che le permette di allungare il passo, la PM Volley prova a rientrare nel finale arrivando vicinissima alle ospiti che chiudono poi sul 21-25. Nel secondo parziale il copione è diverso, dopo le primissime battute le potentine dettano il passo ma le ospiti tornano avanti. Il set è davvero avvincente con la PM Volley che nel finale rientra e torna davanti, si va ai vantaggi dove Altamura annulla due vantaggi a Di Camillo e compagne andando poi a chiudere sul 25-27. Nel terzo set la Panbiscò è in fiducia e già nella prima fase si porta in vantaggio, la PM Volley prova e recuperare ma le ospiti incrementano il vantaggio amministrando e conducendo fino al definitivo 17-25 che chiude la contesa. Adesso per la PM Volley ci saranno tre finali a cominciare dalla trasferta di sabato 22 aprile al PalaFiori di Terlizzi contro Zest.

Ufficio Stampa PM Volley Asd

foto Antonio Croglia